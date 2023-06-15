15 июня 2023

Депутат-кинозвезда объяснил, почему требовал проверить Ельцин Центр

Режиссер Бурляев: Ельцин Центр искажает исторические факты о первом президенте России
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Заседание правительства СО и администрации Екатеринбурга в Ельцин Центре, ельцин центр
Теперь по запросу уже другого депутата ЕЦ проверяет минюст. Учреждению грозит статус иноагента Фото:

Ельцин Центр одиозно преподносит информацию о фигуре первого президента России и искажает историческую действительность. Именно поэтому было подан запрос о проверке учреждения, объяснил URA.RU депутат Госдумы, народный артист РФ Николай Бурляев.

«О работе Ельцин Центра неоднократно на протяжении многих лет говорила культурная общественность нашей страны. О том, что данное заведение в своем сегменте, касающемся личности нашего первого президента, искажает исторические факты и это все работает на наших недругов, на тех, кто разрушает нашу страну. Культурный фонд России потребовал закрыть ЕЦ, я отнесся к этому более взвешенно», — рассказал Бурляев.

По его мнению, если государство решило увековечить память президентов, то спорить с этим никто не может. «И пусть будет место, которое отведено первому президенту России, но это не должно быть в таком объеме. Это может быть на квартире Ельцина или в отдельном зале, где будет правильно трактоваться его деятельность, а не одиозно, как это делалось до сих пор», — объяснил режиссер.

Новость по теме
Ельцин Центр ответил на угрозу признания иноагентом

Он отметил, что проверить деятельность ЕЦ требовали депутаты практически всех фракций, а не только его (Николай Бурляев состоит в «Справедливой России» — прим. URA.RU). Режиссер признался, что и сам бывал в Ельцин Центре, и считает, что учреждение работает не на укрепление государства.

«То, что есть иностранные влияния на Ельцин Центр и что его поддерживают иностранные субсидии, не секрет ни для кого. Надо с этим разобраться и привести все в соответствие с требованиями нашего времени», — добавил Бурляев.

О том, что по запросу Бурляева ЕЦ проверяла прокуратура, рассказал глава Екатеринбурга Орлов. Силовики не нашли в работе учреждения ничего подозрительного. Сам мэр вступился за Ельцин Центр, которому грозит статус иноагента. «Это этап жизни современной России, который можно посмотреть. Это интересно и познавательно, позволяет уроки извлекать», — сказал URA.RU Орлов.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Ельцин Центр одиозно преподносит информацию о фигуре первого президента России и искажает историческую действительность. Именно поэтому было подан запрос о проверке учреждения, объяснил URA.RU депутат Госдумы, народный артист РФ Николай Бурляев. «О работе Ельцин Центра неоднократно на протяжении многих лет говорила культурная общественность нашей страны. О том, что данное заведение в своем сегменте, касающемся личности нашего первого президента, искажает исторические факты и это все работает на наших недругов, на тех, кто разрушает нашу страну. Культурный фонд России потребовал закрыть ЕЦ, я отнесся к этому более взвешенно», — рассказал Бурляев. По его мнению, если государство решило увековечить память президентов, то спорить с этим никто не может. «И пусть будет место, которое отведено первому президенту России, но это не должно быть в таком объеме. Это может быть на квартире Ельцина или в отдельном зале, где будет правильно трактоваться его деятельность, а не одиозно, как это делалось до сих пор», — объяснил режиссер. Он отметил, что проверить деятельность ЕЦ требовали депутаты практически всех фракций, а не только его (Николай Бурляев состоит в «Справедливой России» — прим. URA.RU). Режиссер признался, что и сам бывал в Ельцин Центре, и считает, что учреждение работает не на укрепление государства. «То, что есть иностранные влияния на Ельцин Центр и что его поддерживают иностранные субсидии, не секрет ни для кого. Надо с этим разобраться и привести все в соответствие с требованиями нашего времени», — добавил Бурляев. О том, что по запросу Бурляева ЕЦ проверяла прокуратура, рассказал глава Екатеринбурга Орлов. Силовики не нашли в работе учреждения ничего подозрительного. Сам мэр вступился за Ельцин Центр, которому грозит статус иноагента. «Это этап жизни современной России, который можно посмотреть. Это интересно и познавательно, позволяет уроки извлекать», — сказал URA.RU Орлов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...