Депутат-кинозвезда объяснил, почему требовал проверить Ельцин Центр

Режиссер Бурляев: Ельцин Центр искажает исторические факты о первом президенте России

16 июня 2023 в 16:47 Размер текста - 17 +

Теперь по запросу уже другого депутата ЕЦ проверяет минюст. Учреждению грозит статус иноагента Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Ельцин Центр одиозно преподносит информацию о фигуре первого президента России и искажает историческую действительность. Именно поэтому было подан запрос о проверке учреждения, объяснил URA.RU депутат Госдумы, народный артист РФ Николай Бурляев. «О работе Ельцин Центра неоднократно на протяжении многих лет говорила культурная общественность нашей страны. О том, что данное заведение в своем сегменте, касающемся личности нашего первого президента, искажает исторические факты и это все работает на наших недругов, на тех, кто разрушает нашу страну. Культурный фонд России потребовал закрыть ЕЦ, я отнесся к этому более взвешенно», — рассказал Бурляев. По его мнению, если государство решило увековечить память президентов, то спорить с этим никто не может. «И пусть будет место, которое отведено первому президенту России, но это не должно быть в таком объеме. Это может быть на квартире Ельцина или в отдельном зале, где будет правильно трактоваться его деятельность, а не одиозно, как это делалось до сих пор», — объяснил режиссер. Новость по теме Ельцин Центр ответил на угрозу признания иноагентом Он отметил, что проверить деятельность ЕЦ требовали депутаты практически всех фракций, а не только его (Николай Бурляев состоит в «Справедливой России» — прим. URA.RU). Режиссер признался, что и сам бывал в Ельцин Центре, и считает, что учреждение работает не на укрепление государства. «То, что есть иностранные влияния на Ельцин Центр и что его поддерживают иностранные субсидии, не секрет ни для кого. Надо с этим разобраться и привести все в соответствие с требованиями нашего времени», — добавил Бурляев. О том, что по запросу Бурляева ЕЦ проверяла прокуратура, рассказал глава Екатеринбурга Орлов. Силовики не нашли в работе учреждения ничего подозрительного. Сам мэр вступился за Ельцин Центр, которому грозит статус иноагента. «Это этап жизни современной России, который можно посмотреть. Это интересно и познавательно, позволяет уроки извлекать», — сказал URA.RU Орлов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Ельцин Центр одиозно преподносит информацию о фигуре первого президента России и искажает историческую действительность. Именно поэтому было подан запрос о проверке учреждения, объяснил URA.RU депутат Госдумы, народный артист РФ Николай Бурляев. «О работе Ельцин Центра неоднократно на протяжении многих лет говорила культурная общественность нашей страны. О том, что данное заведение в своем сегменте, касающемся личности нашего первого президента, искажает исторические факты и это все работает на наших недругов, на тех, кто разрушает нашу страну. Культурный фонд России потребовал закрыть ЕЦ, я отнесся к этому более взвешенно», — рассказал Бурляев. По его мнению, если государство решило увековечить память президентов, то спорить с этим никто не может. «И пусть будет место, которое отведено первому президенту России, но это не должно быть в таком объеме. Это может быть на квартире Ельцина или в отдельном зале, где будет правильно трактоваться его деятельность, а не одиозно, как это делалось до сих пор», — объяснил режиссер. Он отметил, что проверить деятельность ЕЦ требовали депутаты практически всех фракций, а не только его (Николай Бурляев состоит в «Справедливой России» — прим. URA.RU). Режиссер признался, что и сам бывал в Ельцин Центре, и считает, что учреждение работает не на укрепление государства. «То, что есть иностранные влияния на Ельцин Центр и что его поддерживают иностранные субсидии, не секрет ни для кого. Надо с этим разобраться и привести все в соответствие с требованиями нашего времени», — добавил Бурляев. О том, что по запросу Бурляева ЕЦ проверяла прокуратура, рассказал глава Екатеринбурга Орлов. Силовики не нашли в работе учреждения ничего подозрительного. Сам мэр вступился за Ельцин Центр, которому грозит статус иноагента. «Это этап жизни современной России, который можно посмотреть. Это интересно и познавательно, позволяет уроки извлекать», — сказал URA.RU Орлов.