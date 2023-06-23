В Кремле оценили отношения России с Африкой

Песков: отношения России с Африкой не направлены против третьих стран

23 июня 2023 в 15:10 Размер текста - 17 +

Россия не хочет, чтобы ее отношения с африканскими странами задевали другие государства, заявил Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU Россия развивает отношения с африканскими странами не для того, чтобы они были направлены против третьих стран. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами. Ранее президент Франции Эммануэль Макрон обвинил Россию в политической дестабилизации на африканском континенте. «Россия развивает свои добрые конструктивные отношения с африканскими странами. Эти отношения никоим образом не направлены и не могут быть направлены против третьих стран. Мы не хотели бы чтобы эти отношения становились предметом озабоченности кого-то», — заявил Дмитрий Песков. Его слова приводит корреспондент URA.RU.

Россия развивает отношения с африканскими странами не для того, чтобы они были направлены против третьих стран. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами. Ранее президент Франции Эммануэль Макрон обвинил Россию в политической дестабилизации на африканском континенте. «Россия развивает свои добрые конструктивные отношения с африканскими странами. Эти отношения никоим образом не направлены и не могут быть направлены против третьих стран. Мы не хотели бы чтобы эти отношения становились предметом озабоченности кого-то», — заявил Дмитрий Песков. Его слова приводит корреспондент URA.RU.