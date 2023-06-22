Александр Моор одобрил возрождение императорских традиций в Тобольске

Губернатор Тюменской области Александр Моор поддержал возрождение благотворительной акции «Белый цветок», которую основала семья императора Николая II. О своей поддержке он заявил во время открытия акции в Тобольске, сообщает с места событий корреспондент URA.RU.
«Возрождаются традиции, которые когда-то поддержала императорская семья. В этом году акция посвящена сбору средств для помощи героям СВО и их семьям», — отметил Моор.
Он пояснил, что Тюменская область участвует в нескольких благотворительных проектах и регулярно собирает помощь для тем, кто участвует в спецоперации. «Мы верим в их победу, и здесь, в тылу, мы должны помогать тем, кто вернулся и семьям тех, кто служит», — добавил Моор.
Ранее URA.RU рассказало, что ЕР выдвинула Александра Моора кандидатом на пост губернатора Тюменской области в предстоящих выборах. Они пройдут в регионе 10 сентября.
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