22 июня 2023

Александр Моор одобрил возрождение императорских традиций в Тобольске

Губернатор Тюменской области принял участие в открытии благотворительной акции «Белый цветок»
© Служба новостей «URA.RU»
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Семинар-совещание к заседанию Госсовета. Москва, моор александр
Губернатор Тюменской области Александр Моор поблагодарил тоболяков за помощь семьям участников СВО Фото:

Губернатор Тюменской области Александр Моор поддержал возрождение благотворительной акции «Белый цветок», которую основала семья императора Николая II. О своей поддержке он заявил во время открытия акции в Тобольске, сообщает с места событий корреспондент URA.RU.

«Возрождаются традиции, которые когда-то поддержала императорская семья. В этом году акция посвящена сбору средств для помощи героям СВО и их семьям», — отметил Моор.

Он пояснил, что Тюменская область участвует в нескольких благотворительных проектах и регулярно собирает помощь для тем, кто участвует в спецоперации. «Мы верим в их победу, и здесь, в тылу, мы должны помогать тем, кто вернулся и семьям тех, кто служит», — добавил Моор.

Ранее URA.RU рассказало, что ЕР выдвинула Александра Моора кандидатом на пост губернатора Тюменской области в предстоящих выборах. Они пройдут в регионе 10 сентября.

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Губернатор Тюменской области Александр Моор поддержал возрождение благотворительной акции «Белый цветок», которую основала семья императора Николая II. О своей поддержке он заявил во время открытия акции в Тобольске, сообщает с места событий корреспондент URA.RU. «Возрождаются традиции, которые когда-то поддержала императорская семья. В этом году акция посвящена сбору средств для помощи героям СВО и их семьям», — отметил Моор. Он пояснил, что Тюменская область участвует в нескольких благотворительных проектах и регулярно собирает помощь для тем, кто участвует в спецоперации. «Мы верим в их победу, и здесь, в тылу, мы должны помогать тем, кто вернулся и семьям тех, кто служит», — добавил Моор. Ранее URA.RU рассказало, что ЕР выдвинула Александра Моора кандидатом на пост губернатора Тюменской области в предстоящих выборах. Они пройдут в регионе 10 сентября.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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