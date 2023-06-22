Полиция ХМАО задержала мигранта, объявленного в межгосударственный розыск

Мужчину депортируют на родину Фото: Илья Московец © URA.RU

В Березово (ХМАО) полицейские задержали приезжего из ближнего зарубежья, объявленного в розыск на родине. Об этом URA.RU сообщили в управлении МВД по ХМАО.

«ОМВД России по Березовскому району выяснили, что с мая 2023 года мигрант объявлен в розыск на территории родной страны в Центральной Азии, так как еще в ноябре 2021 года совершил преступление и скрылся от правоохранительных органов. Иностранец арестован, решается вопрос о его экстрадиции», — сообщили в ведомстве.

Мужчина приехал в Югру в феврале 2022 года и проживал в Сургуте. В Березово он поехал, чтобы продлить временное проживание в России. При проверке документов выяснилось, что он в розыске.

Ранее URA.RU сообщало, что двух мигрантов, скрывающихся от правосудия в ХМАО, депортируют на родину. Приезжие почти три года проживали в Нижневартовске.