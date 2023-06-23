23 июня 2023

В Екатеринбурге состоится турнир с призовым фондом четыре миллиона рублей

В Екатеринбурге пройдут соревнования по бильярду, приуроченные к 300-летию города
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Чемпионат мира по русскому бильярду. Ханты-Мансийск, шары, бильярд, кий
Призовой фонд турнира составит четыре миллиона рублей Фото:

В Екатеринбурге состоится международный турнир по бильярдному спорту. Мероприятие будет проводиться впервые и приурочено к празднованию 300-летия города. Призовой фонд турнира составит четыре миллиона рублей.

«Кубок мира по бильярдному спорту »‎Динамичная пирамида« пройдет с 23 по 30 июля. Единой объединяющей концепцией турнира является 300-летие города Екатеринбурга и 325-летие Русского бильярда», — говорится на сайте турнира.

Спортивное мероприятие направлено на популяризацию и развитие русского бильярда, как национального вида спорта. По окончанию турнира будет проведен благотворительный аукцион.

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В Екатеринбурге состоится международный турнир по бильярдному спорту. Мероприятие будет проводиться впервые и приурочено к празднованию 300-летия города. Призовой фонд турнира составит четыре миллиона рублей. «Кубок мира по бильярдному спорту »‎Динамичная пирамида« пройдет с 23 по 30 июля. Единой объединяющей концепцией турнира является 300-летие города Екатеринбурга и 325-летие Русского бильярда», — говорится на сайте турнира. Спортивное мероприятие направлено на популяризацию и развитие русского бильярда, как национального вида спорта. По окончанию турнира будет проведен благотворительный аукцион.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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