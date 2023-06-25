Челябинский нацпарк вновь открыли для туристов

26 июня 2023 в 16:33 Размер текста - 17 +

Только в конце июня сняли запрет на посещение Зигальги, введенный из-за пожаров Фото: Сергей Русанов © URA.RU Челябинский национальный парк «Зигальга», закрытый из-за пожаров, открыли для туристов. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе нацпарка. «Администрация Катав-Ивановского района приняла решение о снятии запрета на вход в леса. Он был введен в мае из-за бушевавших тогда лесных пожаров», — рассказали сотрудники природного объекта. По словам сотрудников «Зигальги», сейчас пожары прекратились, поэтому нацпарк вновь открывается для туристов. Это не отменяет необходимости тщательно соблюдать противопожарные требования. Нацпарк «Зигальга» Катав-Ивановского района временно закрыли из-за пожаров в апреле. Из-за сухой погоды класс пожарной опасности на территории «Зигальги» повысился до четвертого. А мае в нацпарке начался пожар. За пять суток сгорело больше 1 тысячи гектаров леса. С 6 мая в тушении пожара помогали прибывшие из Перми наземные силы «Авиалесоохраны» и 8 мая пожар был локализован, а вечером 10 мая потушен.

Челябинский национальный парк «Зигальга», закрытый из-за пожаров, открыли для туристов. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе нацпарка. «Администрация Катав-Ивановского района приняла решение о снятии запрета на вход в леса. Он был введен в мае из-за бушевавших тогда лесных пожаров», — рассказали сотрудники природного объекта. По словам сотрудников «Зигальги», сейчас пожары прекратились, поэтому нацпарк вновь открывается для туристов. Это не отменяет необходимости тщательно соблюдать противопожарные требования. Нацпарк «Зигальга» Катав-Ивановского района временно закрыли из-за пожаров в апреле. Из-за сухой погоды класс пожарной опасности на территории «Зигальги» повысился до четвертого. А мае в нацпарке начался пожар. За пять суток сгорело больше 1 тысячи гектаров леса. С 6 мая в тушении пожара помогали прибывшие из Перми наземные силы «Авиалесоохраны» и 8 мая пожар был локализован, а вечером 10 мая потушен.