25 июня 2023

Челябинский нацпарк вновь открыли для туристов

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Природа и туризм в Пермском крае. Пермь, ручей, помощь, чс, полевой лагерь, природа, поиск пропавших, туристы в пешем походе
Только в конце июня сняли запрет на посещение Зигальги, введенный из-за пожаров Фото:

Челябинский национальный парк «Зигальга», закрытый из-за пожаров, открыли для туристов. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе нацпарка.

«Администрация Катав-Ивановского района приняла решение о снятии запрета на вход в леса. Он был введен в мае из-за бушевавших тогда лесных пожаров», — рассказали сотрудники природного объекта.

По словам сотрудников «Зигальги», сейчас пожары прекратились, поэтому нацпарк вновь открывается для туристов. Это не отменяет необходимости тщательно соблюдать противопожарные требования.

Нацпарк «Зигальга» Катав-Ивановского района временно закрыли из-за пожаров в апреле. Из-за сухой погоды класс пожарной опасности на территории «Зигальги» повысился до четвертого. А мае в нацпарке начался пожар. За пять суток сгорело больше 1 тысячи гектаров леса. С 6 мая в тушении пожара помогали прибывшие из Перми наземные силы «Авиалесоохраны» и 8 мая пожар был локализован, а вечером 10 мая потушен.

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Челябинский национальный парк «Зигальга», закрытый из-за пожаров, открыли для туристов. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе нацпарка. «Администрация Катав-Ивановского района приняла решение о снятии запрета на вход в леса. Он был введен в мае из-за бушевавших тогда лесных пожаров», — рассказали сотрудники природного объекта. По словам сотрудников «Зигальги», сейчас пожары прекратились, поэтому нацпарк вновь открывается для туристов. Это не отменяет необходимости тщательно соблюдать противопожарные требования. Нацпарк «Зигальга» Катав-Ивановского района временно закрыли из-за пожаров в апреле. Из-за сухой погоды класс пожарной опасности на территории «Зигальги» повысился до четвертого. А мае в нацпарке начался пожар. За пять суток сгорело больше 1 тысячи гектаров леса. С 6 мая в тушении пожара помогали прибывшие из Перми наземные силы «Авиалесоохраны» и 8 мая пожар был локализован, а вечером 10 мая потушен.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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