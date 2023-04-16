16 апреля 2023
15 апреля 2023

Челябинский нацпарк «Зигальга» закрыли из-за пожаров

© Служба новостей «URA.RU»
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Национальный парк «Зигальга» и «Зюраткуль». Поселок Тюлюк. Челябинская область, облака, небо, заповедник, природа, зигальга, горы, национальный парк зигальга, хребет зигальга
Нацпарк «Зигальга» временно перестал принимать туристов Фото:

Нацпарка «Зигальга» Катав-Ивановского района (Челябинская область) временно закрыли из-за пожаров в районе. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе парка.

«Из-за сухой погоды класс пожарной опасности на территории „Зигальги“ повысился до четвертого. В связи с этим, а также в связи с введением в Катав-Ивановском районе особого противопожарного режима национальный парк временно закрывается для посещения», — сообщили URA.RU в парке.

Там отметили, что запрет на посещение распространяется, как на многодневные, так и на однодневные походы и экскурсии. Руководство следит за ситуацией и оповестит туристов об изменении ситуации.

Ранее сообщалось, что территорию нацпарка будут патрулировать с дронов. Это поможет уберечь леса от пожаров.

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Нацпарка «Зигальга» Катав-Ивановского района (Челябинская область) временно закрыли из-за пожаров в районе. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе парка. «Из-за сухой погоды класс пожарной опасности на территории „Зигальги“ повысился до четвертого. В связи с этим, а также в связи с введением в Катав-Ивановском районе особого противопожарного режима национальный парк временно закрывается для посещения», — сообщили URA.RU в парке. Там отметили, что запрет на посещение распространяется, как на многодневные, так и на однодневные походы и экскурсии. Руководство следит за ситуацией и оповестит туристов об изменении ситуации. Ранее сообщалось, что территорию нацпарка будут патрулировать с дронов. Это поможет уберечь леса от пожаров.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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