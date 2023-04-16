Челябинский нацпарк «Зигальга» закрыли из-за пожаров

17 апреля 2023 в 09:59 Размер текста - 17 +

Нацпарк «Зигальга» временно перестал принимать туристов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Нацпарка «Зигальга» Катав-Ивановского района (Челябинская область) временно закрыли из-за пожаров в районе. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе парка. «Из-за сухой погоды класс пожарной опасности на территории „Зигальги“ повысился до четвертого. В связи с этим, а также в связи с введением в Катав-Ивановском районе особого противопожарного режима национальный парк временно закрывается для посещения», — сообщили URA.RU в парке. Там отметили, что запрет на посещение распространяется, как на многодневные, так и на однодневные походы и экскурсии. Руководство следит за ситуацией и оповестит туристов об изменении ситуации. Ранее сообщалось, что территорию нацпарка будут патрулировать с дронов. Это поможет уберечь леса от пожаров.

Нацпарка «Зигальга» Катав-Ивановского района (Челябинская область) временно закрыли из-за пожаров в районе. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе парка. «Из-за сухой погоды класс пожарной опасности на территории „Зигальги“ повысился до четвертого. В связи с этим, а также в связи с введением в Катав-Ивановском районе особого противопожарного режима национальный парк временно закрывается для посещения», — сообщили URA.RU в парке. Там отметили, что запрет на посещение распространяется, как на многодневные, так и на однодневные походы и экскурсии. Руководство следит за ситуацией и оповестит туристов об изменении ситуации. Ранее сообщалось, что территорию нацпарка будут патрулировать с дронов. Это поможет уберечь леса от пожаров.