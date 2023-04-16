Челябинский нацпарк «Зигальга» закрыли из-за пожаров

Нацпарка «Зигальга» Катав-Ивановского района (Челябинская область) временно закрыли из-за пожаров в районе. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе парка.
«Из-за сухой погоды класс пожарной опасности на территории „Зигальги“ повысился до четвертого. В связи с этим, а также в связи с введением в Катав-Ивановском районе особого противопожарного режима национальный парк временно закрывается для посещения», — сообщили URA.RU в парке.
Там отметили, что запрет на посещение распространяется, как на многодневные, так и на однодневные походы и экскурсии. Руководство следит за ситуацией и оповестит туристов об изменении ситуации.
Ранее сообщалось, что территорию нацпарка будут патрулировать с дронов. Это поможет уберечь леса от пожаров.
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