71-летнего профессора МФТИ приговорили к 12 годам за госизмену

Физику-теоретику Валерию Голубкину назначили 12 лет колонии по делу о госизмене. Голубкин работал на кафедре теоретической и прикладной аэрогидромеханики МФТИ и в ЦАГИ, где был известным специалистом в области гиперзвука.
«Физика-теоретика Валерия Голубкина приговорили к 12 годам колонии по делу о госизмене», — сообщает telegram-канал «Осторожно, новости». Он был арестован в апреле 2021 года за участие в международном проекте, но его защита утверждала, что чувствительной информации в материалах не было.
Ученый Валерий Голубкин подозревался в передаче отчетов о работе координатору проекта гиперзвукового лайнера HEXAFLY-INT Йохану Стиланту. Об этом сообщал адвокат Иван Павлов.
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