71-летнего профессора МФТИ приговорили к 12 годам за госизмену 26 июня 2023 в 17:19 Размер текста - 17 + Валерий Голубкин был арестован за участие в международном проекте Фото: Денис Моргунов © URA.RU Физику-теоретику Валерию Голубкину назначили 12 лет колонии по делу о госизмене. Голубкин работал на кафедре теоретической и прикладной аэрогидромеханики МФТИ и в ЦАГИ, где был известным специалистом в области гиперзвука. «Физика-теоретика Валерия Голубкина приговорили к 12 годам колонии по делу о госизмене», — сообщает telegram-канал «Осторожно, новости». Он был арестован в апреле 2021 года за участие в международном проекте, но его защита утверждала, что чувствительной информации в материалах не было. Ученый Валерий Голубкин подозревался в передаче отчетов о работе координатору проекта гиперзвукового лайнера HEXAFLY-INT Йохану Стиланту. Об этом сообщал адвокат Иван Павлов. Физику-теоретику Валерию Голубкину назначили 12 лет колонии по делу о госизмене. Голубкин работал на кафедре теоретической и прикладной аэрогидромеханики МФТИ и в ЦАГИ, где был известным специалистом в области гиперзвука. «Физика-теоретика Валерия Голубкина приговорили к 12 годам колонии по делу о госизмене», — сообщает telegram-канал «Осторожно, новости». Он был арестован в апреле 2021 года за участие в международном проекте, но его защита утверждала, что чувствительной информации в материалах не было. Ученый Валерий Голубкин подозревался в передаче отчетов о работе координатору проекта гиперзвукового лайнера HEXAFLY-INT Йохану Стиланту. Об этом сообщал адвокат Иван Павлов. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям