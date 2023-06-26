71-летнего профессора МФТИ приговорили к 12 годам за госизмену

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Валерий Голубкин был арестован за участие в международном проекте Фото:

Физику-теоретику Валерию Голубкину назначили 12 лет колонии по делу о госизмене. Голубкин работал на кафедре теоретической и прикладной аэрогидромеханики МФТИ и в ЦАГИ, где был известным специалистом в области гиперзвука.

«Физика-теоретика Валерия Голубкина приговорили к 12 годам колонии по делу о госизмене», — сообщает telegram-канал «Осторожно, новости». Он был арестован в апреле 2021 года за участие в международном проекте, но его защита утверждала, что чувствительной информации в материалах не было.

Ученый Валерий Голубкин подозревался в передаче отчетов о работе координатору проекта гиперзвукового лайнера HEXAFLY-INT Йохану Стиланту. Об этом сообщал адвокат Иван Павлов.

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Физику-теоретику Валерию Голубкину назначили 12 лет колонии по делу о госизмене. Голубкин работал на кафедре теоретической и прикладной аэрогидромеханики МФТИ и в ЦАГИ, где был известным специалистом в области гиперзвука. «Физика-теоретика Валерия Голубкина приговорили к 12 годам колонии по делу о госизмене», — сообщает telegram-канал «Осторожно, новости». Он был арестован в апреле 2021 года за участие в международном проекте, но его защита утверждала, что чувствительной информации в материалах не было. Ученый Валерий Голубкин подозревался в передаче отчетов о работе координатору проекта гиперзвукового лайнера HEXAFLY-INT Йохану Стиланту. Об этом сообщал адвокат Иван Павлов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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