Суд приговорил к 20 годам колонии убийцу «колбасного короля» Мавриди осужден на 20 лет за убийство бизнесмена Маругова 26 июня 2023 в 15:21 Размер текста - 17 + Александр Мавриди признал свою вину Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Суд приговорил Александра Мавриди к 20 годам тюремного заключения за убийство «колбасного короля», владельца «Мясной империи» Владимира Маругова и похищение адвоката Алексея Завгороднего с целью завладения имуществом. Об этом сообщили в Московском городском суде. «Московский областной суд приговорил Александра Мавриди к 20 годам колонии за убийство владельца „Мясной империи“ Владимира Маругова», — передает сообщение суда ТАСС. Отмечается, что Мавриди признал свою вину, но отметил, что убийство не было заказным, а произошло в результате стечения обстоятельств. Ранее стало известно, что, находящийся в СИЗО-11 в Ногинске Александр Мавриди, подозреваемый в убийстве бизнесмена Маругова, пытался сымитировать самоубийство. Однако, сотрудники администрации считают, что это было сделано в рамках подготовки к новому побегу. По словам Мальцева, попытка имитации суицида произошла в октябре—ноябре. Суд приговорил Александра Мавриди к 20 годам тюремного заключения за убийство «колбасного короля», владельца «Мясной империи» Владимира Маругова и похищение адвоката Алексея Завгороднего с целью завладения имуществом. Об этом сообщили в Московском городском суде. «Московский областной суд приговорил Александра Мавриди к 20 годам колонии за убийство владельца „Мясной империи“ Владимира Маругова», — передает сообщение суда ТАСС. Отмечается, что Мавриди признал свою вину, но отметил, что убийство не было заказным, а произошло в результате стечения обстоятельств. Ранее стало известно, что, находящийся в СИЗО-11 в Ногинске Александр Мавриди, подозреваемый в убийстве бизнесмена Маругова, пытался сымитировать самоубийство. Однако, сотрудники администрации считают, что это было сделано в рамках подготовки к новому побегу. По словам Мальцева, попытка имитации суицида произошла в октябре—ноябре. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям