Суд приговорил к 20 годам колонии убийцу «колбасного короля»

Мавриди осужден на 20 лет за убийство бизнесмена Маругова
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Александр Мавриди признал свою вину Фото:

Суд приговорил Александра Мавриди к 20 годам тюремного заключения за убийство «колбасного короля», владельца «Мясной империи» Владимира Маругова и похищение адвоката Алексея Завгороднего с целью завладения имуществом. Об этом сообщили в Московском городском суде.

«Московский областной суд приговорил Александра Мавриди к 20 годам колонии за убийство владельца „Мясной империи“ Владимира Маругова», — передает сообщение суда ТАСС. Отмечается, что Мавриди признал свою вину, но отметил, что убийство не было заказным, а произошло в результате стечения обстоятельств.

Ранее стало известно, что, находящийся в СИЗО-11 в Ногинске Александр Мавриди, подозреваемый в убийстве бизнесмена Маругова, пытался сымитировать самоубийство. Однако, сотрудники администрации считают, что это было сделано в рамках подготовки к новому побегу. По словам Мальцева, попытка имитации суицида произошла в октябре—ноябре.

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Суд приговорил Александра Мавриди к 20 годам тюремного заключения за убийство «колбасного короля», владельца «Мясной империи» Владимира Маругова и похищение адвоката Алексея Завгороднего с целью завладения имуществом. Об этом сообщили в Московском городском суде. «Московский областной суд приговорил Александра Мавриди к 20 годам колонии за убийство владельца „Мясной империи“ Владимира Маругова», — передает сообщение суда ТАСС. Отмечается, что Мавриди признал свою вину, но отметил, что убийство не было заказным, а произошло в результате стечения обстоятельств. Ранее стало известно, что, находящийся в СИЗО-11 в Ногинске Александр Мавриди, подозреваемый в убийстве бизнесмена Маругова, пытался сымитировать самоубийство. Однако, сотрудники администрации считают, что это было сделано в рамках подготовки к новому побегу. По словам Мальцева, попытка имитации суицида произошла в октябре—ноябре.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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