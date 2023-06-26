Суд приговорил к 20 годам колонии убийцу «колбасного короля»

Суд приговорил Александра Мавриди к 20 годам тюремного заключения за убийство «колбасного короля», владельца «Мясной империи» Владимира Маругова и похищение адвоката Алексея Завгороднего с целью завладения имуществом. Об этом сообщили в Московском городском суде.
«Московский областной суд приговорил Александра Мавриди к 20 годам колонии за убийство владельца „Мясной империи“ Владимира Маругова», — передает сообщение суда ТАСС. Отмечается, что Мавриди признал свою вину, но отметил, что убийство не было заказным, а произошло в результате стечения обстоятельств.
Ранее стало известно, что, находящийся в СИЗО-11 в Ногинске Александр Мавриди, подозреваемый в убийстве бизнесмена Маругова, пытался сымитировать самоубийство. Однако, сотрудники администрации считают, что это было сделано в рамках подготовки к новому побегу. По словам Мальцева, попытка имитации суицида произошла в октябре—ноябре.
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