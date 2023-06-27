Центробанк выпустил памятную монету с челябинским основателем атомной отрасли. Фото

28 июня 2023 в 00:06 Размер текста - 17 +

Игорь Курчатов изображен на монете номиналом 3 рубля Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Центральный банк РФ выпустил серебряную памятную монету номиналом 3 рубля с основателем атомной отрасли из Челябинской области Игорем Курчатовым. Об этом сообщает пресс-служба Банка России. «Серебряная монета номиналом 3 рубля посвящена 80-летию национального исследовательского центра „Курчатовский институт“. Также 120-летию со дня рождения академиков Игоря Курчатова и Анатолия Александрова», — пишет telegram-канал «Росатом». На лицевой стороне монеты находится изображение герба России, а также указан номинал «3 рубля», дата «2023 г.» и масса драгоценного металла в чистоте «31,1 г.». На оборотной стороне монеты изображены портреты академиков Игоря Курчатова, Анатолия Александрова, а также символ атома и внизу добавлена подпись «80 лет НИЦ «Курчатовский институт». Как сообщает пресс-служба Банка России, монета изготовлена качеством «пруф». Ее тираж составляет 5 тысяч штук. Ранее Банк РФ увековечил на монетах монумент в Магнитогорске. Банк России выпустил новую серию монет «Города трудовой доблести», куда вошли монеты с изображением монумента «Тыл — фронту». На монете изображены Игорь Курчатов и Анатолий Александров Фото с telegram-канала «Росатом»

Центральный банк РФ выпустил серебряную памятную монету номиналом 3 рубля с основателем атомной отрасли из Челябинской области Игорем Курчатовым. Об этом сообщает пресс-служба Банка России. «Серебряная монета номиналом 3 рубля посвящена 80-летию национального исследовательского центра „Курчатовский институт“. Также 120-летию со дня рождения академиков Игоря Курчатова и Анатолия Александрова», — пишет telegram-канал «Росатом». На лицевой стороне монеты находится изображение герба России, а также указан номинал «3 рубля», дата «2023 г.» и масса драгоценного металла в чистоте «31,1 г.». На оборотной стороне монеты изображены портреты академиков Игоря Курчатова, Анатолия Александрова, а также символ атома и внизу добавлена подпись «80 лет НИЦ «Курчатовский институт». Как сообщает пресс-служба Банка России, монета изготовлена качеством «пруф». Ее тираж составляет 5 тысяч штук. Ранее Банк РФ увековечил на монетах монумент в Магнитогорске. Банк России выпустил новую серию монет «Города трудовой доблести», куда вошли монеты с изображением монумента «Тыл — фронту».