27 июня 2023

В Екатеринбурге кассир взяла в кредит 1,9 млн и отправила мошенникам

© Служба новостей «URA.RU»
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Женщина стала жертвой телефонных мошенников, которые представлялись сотрудниками Центрбанка РФ Фото:

В Екатеринбурге кассир одного из кафе стала жертвой телефонных мошенников. Неизвестные, представлявшиеся работниками Центробанка РФ, говорили женщине, что на ее имя пытаются оформить кредит, и чтобы этого не произошло, нужно взять зеркальные займы. В общей сложности екатеринбурженка перевела мошенникам 2 млн рублей, сообщили URA.RU в УМВД по Екатеринбургу.

«Как пояснила заявительница, еще 11 мая с ней связался неизвестный и представился „специалистом“ ЦБ РФ. Звонивший сообщил женщине, что на ее имя злоумышленники пытаются оформить кредиты, и для предотвращения данных несанкционированных операций ей необходимо опередить мошенников и оформить на себя „зеркальные“ займы, и внести данные средства на „безопасные“ счета, а деньги впоследствии будут возвращены», — рассказывают в полиции.

Женщина согласилась, оформила несколько кредитов на сумму 1,9 млн рублей, добавила 55 тысяч из личных сбережений и отправила мошенникам. Только после того, как звонки от лже-сотрудников ЦБ прекратились, екатеринбурженка поняла, что стала жертвой мошенников, и обратилась в полицию. Там возбудили уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере». Сотрудники органов внутренних дел ведут поиски мошенников и напоминают свердловчанам, что нужно быть бдительными и не доверять людям, которые звонят с неизвестных номеров.

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В Екатеринбурге кассир одного из кафе стала жертвой телефонных мошенников. Неизвестные, представлявшиеся работниками Центробанка РФ, говорили женщине, что на ее имя пытаются оформить кредит, и чтобы этого не произошло, нужно взять зеркальные займы. В общей сложности екатеринбурженка перевела мошенникам 2 млн рублей, сообщили URA.RU в УМВД по Екатеринбургу. «Как пояснила заявительница, еще 11 мая с ней связался неизвестный и представился „специалистом“ ЦБ РФ. Звонивший сообщил женщине, что на ее имя злоумышленники пытаются оформить кредиты, и для предотвращения данных несанкционированных операций ей необходимо опередить мошенников и оформить на себя „зеркальные“ займы, и внести данные средства на „безопасные“ счета, а деньги впоследствии будут возвращены», — рассказывают в полиции. Женщина согласилась, оформила несколько кредитов на сумму 1,9 млн рублей, добавила 55 тысяч из личных сбережений и отправила мошенникам. Только после того, как звонки от лже-сотрудников ЦБ прекратились, екатеринбурженка поняла, что стала жертвой мошенников, и обратилась в полицию. Там возбудили уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере». Сотрудники органов внутренних дел ведут поиски мошенников и напоминают свердловчанам, что нужно быть бдительными и не доверять людям, которые звонят с неизвестных номеров.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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