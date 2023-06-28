В Екатеринбурге открылся первый в России комикс-шоп «Читай-города». Фото

28 июня 2023 в 15:30 Размер текста - 17 +

Комикс-шоп начинает работу с 28 июня Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Екатеринбургский «Читай-город» на Вайнера, 12 стал первым магазином в России, где появился комикс-шоп для любителей гик-культуры. Здесь горожане смогут найти комиксы вселенной Marvel и DC, погрузиться в историю «Наруто», изучить историю России и приобрести мерч. На презентации нового проекта федеральной книжной сети побывал корреспондент URA.RU. «Мы понимали, что если найдем путь успеха в стандартном, но в достаточно популярном миллионнике, то точно можем делать roll-out (раскрутку — прим. URA.RU) на всю страну. Если бы мы открылись в Санкт-Петербурге и Москве, то там это было бы точно популярно, а это не показатель», — объяснила выбор Екатеринбурга директор по категорийному менеджменту сети книжных магазинов «Читай-город» Александра Кузьмина. На реализацию проекта комикс-шопа ушел месяц. Тематики комиксов, которые будут продавать в «Читай-городе», касаются не только популярных франшиз. Например, покупатели смогут найти графические романы об истории России и по мотивам известных книг — «1984» Джорджа Оруэлла, «Метро 2033» Дмитрия Глуховского (признан иноагентом в РФ) и многое другое. Помимо полок с комиксами в новом пространстве есть интерактив — автомат по мотивам известных в гик-культуре сюжетов. На нем можно сыграть после того, как покупатель приобретет комикс на сумму от 1500 рублей. В ответ на кассе человеку дадут жетон, с помощью которого он сможет поиграть на автомате в течение 15 минут. Также представители «Читай-города» сделали акцент на мерче — фанаты графических романов могут купить фигурки Гарри Поттера, Йода, Наруто и другие. Также в новом магазине будет работать друг по комиксам — это консультант, который разбирается в графических романах, на эту должность даже был кастинг. «Мы долго выбирали человека, который будет работать здесь, потому что через него мы должны понимать, что нам нужно изменить. Человек должен разбираться в предмете, постоянно читать сам, коллекционировать, собирать, понимать связи, жанры, быть ненавязчивым», — призналась Кузьмина. По ее словам, за два года за счет комикс-шопов сети нужно прирасти на 25% к базовым продажам, чтобы выйти в ноль по окупаемости. Поэтому до конца года планируется открыть девять комиксов-шопов, в том числе в Москве и Екатеринбурге. Новый «магазин в магазине» на Вайнера, 12 начинает работу с сегодняшнего дня. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Екатеринбургский «Читай-город» на Вайнера, 12 стал первым магазином в России, где появился комикс-шоп для любителей гик-культуры. Здесь горожане смогут найти комиксы вселенной Marvel и DC, погрузиться в историю «Наруто», изучить историю России и приобрести мерч. На презентации нового проекта федеральной книжной сети побывал корреспондент URA.RU. «Мы понимали, что если найдем путь успеха в стандартном, но в достаточно популярном миллионнике, то точно можем делать roll-out (раскрутку — прим. URA.RU) на всю страну. Если бы мы открылись в Санкт-Петербурге и Москве, то там это было бы точно популярно, а это не показатель», — объяснила выбор Екатеринбурга директор по категорийному менеджменту сети книжных магазинов «Читай-город» Александра Кузьмина. На реализацию проекта комикс-шопа ушел месяц. Тематики комиксов, которые будут продавать в «Читай-городе», касаются не только популярных франшиз. Например, покупатели смогут найти графические романы об истории России и по мотивам известных книг — «1984» Джорджа Оруэлла, «Метро 2033» Дмитрия Глуховского (признан иноагентом в РФ) и многое другое. Помимо полок с комиксами в новом пространстве есть интерактив — автомат по мотивам известных в гик-культуре сюжетов. На нем можно сыграть после того, как покупатель приобретет комикс на сумму от 1500 рублей. В ответ на кассе человеку дадут жетон, с помощью которого он сможет поиграть на автомате в течение 15 минут. Также представители «Читай-города» сделали акцент на мерче — фанаты графических романов могут купить фигурки Гарри Поттера, Йода, Наруто и другие. Также в новом магазине будет работать друг по комиксам — это консультант, который разбирается в графических романах, на эту должность даже был кастинг. «Мы долго выбирали человека, который будет работать здесь, потому что через него мы должны понимать, что нам нужно изменить. Человек должен разбираться в предмете, постоянно читать сам, коллекционировать, собирать, понимать связи, жанры, быть ненавязчивым», — призналась Кузьмина. По ее словам, за два года за счет комикс-шопов сети нужно прирасти на 25% к базовым продажам, чтобы выйти в ноль по окупаемости. Поэтому до конца года планируется открыть девять комиксов-шопов, в том числе в Москве и Екатеринбурге. Новый «магазин в магазине» на Вайнера, 12 начинает работу с сегодняшнего дня.