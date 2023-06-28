В Нижнем Тагиле наказали воспитательницу, избившую детей-инвалидов

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) суд наказал воспитателя 20-го филиала детских садов сети «Радость», которая жестоко обращалась с детьми с инвалидностью. Об этом URA.RU рассказали в пресс-группе полиции Нижнего Тагила.
«По обращению матери [пострадавшего] ребенка в отделе полиции № 18 проведена проверка. Выявлены три факта противоправных деяний со стороны воспитателя. По результатам проверки в отношении уже бывшего работника дошкольного учреждения составлены административные протоколы по ст. 6.1.1 КоАП РФ («Нанесение побоев или насильственных действий, причинивших физическую боль»), — отметили в полиции.
По словам матери воспитанника, одного из детей женщина била плинтусом по спине, другого дважды ударила руками и пнула по голове. Как сообщает Е1, вскоре после скандала воспитательница уволилась, а заведующей садиком вынесли предостережение.
Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.