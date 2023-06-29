29 июня 2023

В Челябинске задерживается авиарейс в Минводы

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Таможенный пост «Аэропорт Баландино», прибытие рейса Душанбе - Челябинск. Челябинск , аэропорт, лукойл, аэрофлот, летное поле, самолет
В Челябинске задержался рейс до Минвод Фото:

В аэропорту Челябинска 30 июня задерживается авиарейс в Минводы. Об этом сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

«30 июня произошла задержка рейса № 624 сообщением Челябинск — Минводы авиакомпании „Азимут“. Челябинской транспортной прокуратурой осуществляется контроль за выполнением воздушных перевозок», — говорится сообщении.

Вылета ожидают 98 пассажиров, из них 13 детей. Причиной задержки стало позднее прибытие самолета из Минвод. Ожидается, что вылет состоится в 11 часов.

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В аэропорту Челябинска 30 июня задерживается авиарейс в Минводы. Об этом сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры. «30 июня произошла задержка рейса № 624 сообщением Челябинск — Минводы авиакомпании „Азимут“. Челябинской транспортной прокуратурой осуществляется контроль за выполнением воздушных перевозок», — говорится сообщении. Вылета ожидают 98 пассажиров, из них 13 детей. Причиной задержки стало позднее прибытие самолета из Минвод. Ожидается, что вылет состоится в 11 часов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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