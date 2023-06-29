В Челябинске задерживается авиарейс в Минводы

В Челябинске задержался рейс до Минвод
В аэропорту Челябинска 30 июня задерживается авиарейс в Минводы. Об этом сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.
«30 июня произошла задержка рейса № 624 сообщением Челябинск — Минводы авиакомпании „Азимут“. Челябинской транспортной прокуратурой осуществляется контроль за выполнением воздушных перевозок», — говорится сообщении.
Вылета ожидают 98 пассажиров, из них 13 детей. Причиной задержки стало позднее прибытие самолета из Минвод. Ожидается, что вылет состоится в 11 часов.
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