29 июня 2023

Пермяки нашли огромного сома на набережной. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Виды города. Пермь, кама, набережная камы, река кама, коммунальный мост, вид города с высоты
На берег Камы выбросило большого сома Фото:

Жители Перми обнаружили на набережной огромного сома. Фотографию пресноводной рыбы местные жители опубликовали в сообществе «Плохие новости Пермь» в соцсети «ВКонтакте».

«Пермяки заметили здоровенного сома на набережной Камы», — подписал фотографию автор необычной находки. Горожане с юмором отнеслись к находке пермяка. «Искал речку побольше. Не рассчитал силы», — иронизирует Наталья Габдуразакова в комментариях под постом.

Ранее уполномоченный по правам человека в Пермском крае опубликовал фотографии с рыбалки, на которой он был. Омбудсмен поймал огромного карпа в пермской реке.

Тело сома выбросило на берег Камы
Тело сома выбросило на берег Камы

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Жители Перми обнаружили на набережной огромного сома. Фотографию пресноводной рыбы местные жители опубликовали в сообществе «Плохие новости Пермь» в соцсети «ВКонтакте». «Пермяки заметили здоровенного сома на набережной Камы», — подписал фотографию автор необычной находки. Горожане с юмором отнеслись к находке пермяка. «Искал речку побольше. Не рассчитал силы», — иронизирует Наталья Габдуразакова в комментариях под постом. Ранее уполномоченный по правам человека в Пермском крае опубликовал фотографии с рыбалки, на которой он был. Омбудсмен поймал огромного карпа в пермской реке.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...