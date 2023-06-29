На берег Камы выбросило большого сома
Жители Перми обнаружили на набережной огромного сома. Фотографию пресноводной рыбы местные жители опубликовали в сообществе «Плохие новости Пермь» в соцсети «ВКонтакте».
«Пермяки заметили здоровенного сома на набережной Камы», — подписал фотографию автор необычной находки. Горожане с юмором отнеслись к находке пермяка. «Искал речку побольше. Не рассчитал силы», — иронизирует Наталья Габдуразакова в комментариях под постом.
Ранее уполномоченный по правам человека в Пермском крае опубликовал фотографии с рыбалки, на которой он был. Омбудсмен поймал огромного карпа в пермской реке.
Тело сома выбросило на берег Камы
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