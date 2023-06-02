Омбудсмен Сапко похвастался гигантской рыбой. Фото

03 июня 2023 в 18:56 Размер текста - 17 +

Пермский омбудсмен поймал большую рыбу Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Уполномоченный по правам человека в Пермском крае Игорь Сапко похвастался огромной рыбой, которую поймал с друзьями. Об этом омбудсмен рассказал на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «Ну как-то так у нас с друзьями. Удачных выходных всем!», — написал Сапко под постом с фотографией гигантской рыбы в соцсети. На момент публикации материала пост омбудсмена Сапко в соцсети набрал 278 лайков и почти полторы тысячи просмотров. По информации с сайта уполномоченного по правам человека в Прикамье, Сапко родом из Соликамска, а служил на Черноморском флоте в Крыму. Омбудсмен Игорь Сапко поймал гигантскую рыбу Фото с личной страницы Игоря Сапко в соцсети «ВКонтакте» Ранее URA.RU писало, что уполномоченный по правам человека в Пермском крае Игорь Сапко провел баскетбольный матч с воспитанниками колонии для несовершеннолетних в Гамово. Компанию омбудсмену составили игроки и руководители пермского баскетбольного клуба «PARMA-PARI».

Уполномоченный по правам человека в Пермском крае Игорь Сапко похвастался огромной рыбой, которую поймал с друзьями. Об этом омбудсмен рассказал на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «Ну как-то так у нас с друзьями. Удачных выходных всем!», — написал Сапко под постом с фотографией гигантской рыбы в соцсети. На момент публикации материала пост омбудсмена Сапко в соцсети набрал 278 лайков и почти полторы тысячи просмотров. По информации с сайта уполномоченного по правам человека в Прикамье, Сапко родом из Соликамска, а служил на Черноморском флоте в Крыму. Ранее URA.RU писало, что уполномоченный по правам человека в Пермском крае Игорь Сапко провел баскетбольный матч с воспитанниками колонии для несовершеннолетних в Гамово. Компанию омбудсмену составили игроки и руководители пермского баскетбольного клуба «PARMA-PARI».