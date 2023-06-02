02 июня 2023

Омбудсмен Сапко похвастался гигантской рыбой. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Паводок шоссе Тюнина. Курган, рыбак
Пермский омбудсмен поймал большую рыбу Фото:

Уполномоченный по правам человека в Пермском крае Игорь Сапко похвастался огромной рыбой, которую поймал с друзьями. Об этом омбудсмен рассказал на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Ну как-то так у нас с друзьями. Удачных выходных всем!», — написал Сапко под постом с фотографией гигантской рыбы в соцсети.

На момент публикации материала пост омбудсмена Сапко в соцсети набрал 278 лайков и почти полторы тысячи просмотров. По информации с сайта уполномоченного по правам человека в Прикамье, Сапко родом из Соликамска, а служил на Черноморском флоте в Крыму.

Омбудсмен Игорь Сапко поймал гигантскую рыбу
Омбудсмен Игорь Сапко поймал гигантскую рыбу

Ранее URA.RU писало, что уполномоченный по правам человека в Пермском крае Игорь Сапко провел баскетбольный матч с воспитанниками колонии для несовершеннолетних в Гамово. Компанию омбудсмену составили игроки и руководители пермского баскетбольного клуба «PARMA-PARI».

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Уполномоченный по правам человека в Пермском крае Игорь Сапко похвастался огромной рыбой, которую поймал с друзьями. Об этом омбудсмен рассказал на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «Ну как-то так у нас с друзьями. Удачных выходных всем!», — написал Сапко под постом с фотографией гигантской рыбы в соцсети. На момент публикации материала пост омбудсмена Сапко в соцсети набрал 278 лайков и почти полторы тысячи просмотров. По информации с сайта уполномоченного по правам человека в Прикамье, Сапко родом из Соликамска, а служил на Черноморском флоте в Крыму. Ранее URA.RU писало, что уполномоченный по правам человека в Пермском крае Игорь Сапко провел баскетбольный матч с воспитанниками колонии для несовершеннолетних в Гамово. Компанию омбудсмену составили игроки и руководители пермского баскетбольного клуба «PARMA-PARI».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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