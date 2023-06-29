Сын мурманского губернатора Чибиса занял первое место на олимпиаде в Челябинске

Андрей Чибис гордится сыном Владимиром, выигравшим олимпиаду в Челябинске Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Сын губернатора Мурманской области Андрея Чибиса Владимир в состав команды от региона занял первое место на Всероссийской робототехнической олимпиаде в Челябинске. Об этом сообщается в соцсетях.

«Всероссийский этап XX Российской робототехнической олимпиады стартовал в Челябинске. В числе участников делегация Мурманской области, в которую вошли школьники и педагоги из Мончегорска. В категории „WeDo Творческая“ у северян две медали. В номинации „Дизайн робота“ победила команда „Порт Мурманск“ (технопарк „Кванториум“). Участники — Владимир Чибис и Николай Подосенов, тренеры Наталья Федулеева и Евгения Инкина», — говорится на странице «Kn51 — Мончегорск, Никель, Заполярный. Новости» в соцсети «ВКонтакте».

О том, что его сын участвует в олимпиаде, мурманский губернатор Андрей Чибис писал в соцсетях. Он отметил, что гордится сыном.

«В Российской робототехнической Олимпиаде блистают наши команды. Среди достижений: „Атомный ледокол“ в общекомандном зачете. „Порт Мурманск“ победил в номинации „Дизайн роботов“, и как отца меня берет гордость за Вову, который входит в эту команду», — написал Чибис на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Олимпиада открылась в Челябинске 28 июня. В церемонии открытия принял участие губернатор Алексей Текслер. В Челябинск съехались более девятисот талантливых ребят со всей России, а также из Ирана и Белоруссии. По результатам соревнований в Челябинске сформируют состав федерального учебно-тренировочного лагеря. Среди организаторов олимпиады региональное министерство образования и Федерация спортивной и образовательной робототехники.