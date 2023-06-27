27 июня 2023

Губернатор Текслер открыл в Челябинске Всероссийскую олимпиаду

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Ежегодное обращение губернатора Текслера к законодательному собранию региона. Челябинск, текслер алексей
Текслер сказал, что в регионе активно развивается робототехника Фото:

В Челябинске 28 июня открылась Всероссийская робототехническая олимпиада. В церемонии открытия принял участие губернатор Алексей Текслер. Глава региона написал в соцсетях, что в Челябинск съехались более девятисот талантливых ребят со всей России, а также из Ирана и Белоруссии.

«Пообщался с участниками, увидел у них не только увлеченность и развитые навыки, но и настоящий спортивный азарт. Регион выбрали местом проведения олимпиады не случайно. В Челябинской области активно развивается робототехника, создаются возможности для занятий», — написал Текслер в своем telegram-канале.

По словам губернатора, робототехнику как направление для научного творчества выбрали восемь тысяч детей в возрасте от пяти лет. В будущем это поможет определиться с выбором профессии. Кроме того, робототехника поможет заложить базис технологического суверенитета России.

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В Челябинске 28 июня открылась Всероссийская робототехническая олимпиада. В церемонии открытия принял участие губернатор Алексей Текслер. Глава региона написал в соцсетях, что в Челябинск съехались более девятисот талантливых ребят со всей России, а также из Ирана и Белоруссии. «Пообщался с участниками, увидел у них не только увлеченность и развитые навыки, но и настоящий спортивный азарт. Регион выбрали местом проведения олимпиады не случайно. В Челябинской области активно развивается робототехника, создаются возможности для занятий», — написал Текслер в своем telegram-канале. По словам губернатора, робототехнику как направление для научного творчества выбрали восемь тысяч детей в возрасте от пяти лет. В будущем это поможет определиться с выбором профессии. Кроме того, робототехника поможет заложить базис технологического суверенитета России.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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