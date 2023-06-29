Пермяк бесплатно спасает дачников от нашествия пчел. Фото

30 июня 2023 в 16:39 Размер текста - 17 +

Охотник на пчел приезжает на место и забирает рой с собой Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Пермяк спасает дачников и жителей частных загородных домов от пчелиных нашествий. Ко всем, у кого по соседству поселились пчелы, он готов приезжать и забирать рои насекомых с собой. Как рассказал URA.RU мужчина, услугу он оказывает бесплатно. «Залезу на любое дерево, на любое строение. Готов снимать рои в городе Перми и Пермском районе на любых участках. Услуга абсолютно бесплатная. Я сам пчеловод, могу забрать пчел к себе, могу отдать тем, кто их не боится», — рассказал корреспонденту агентства пермяк. Свои услуги мужчина предлагает на сайте «Авито». В объявлении он уточняет, что всем, кто хочет избавиться от опасных соседей, необходимо прислать ему личным сообщением фото роя и точно указать местонахождение. В тот же день охотник на пчел приедет и заберет их с собой. С роем пчел мужчина обещает управиться в считанные минуты Фото: сайт «Авито»

Пермяк спасает дачников и жителей частных загородных домов от пчелиных нашествий. Ко всем, у кого по соседству поселились пчелы, он готов приезжать и забирать рои насекомых с собой. Как рассказал URA.RU мужчина, услугу он оказывает бесплатно. «Залезу на любое дерево, на любое строение. Готов снимать рои в городе Перми и Пермском районе на любых участках. Услуга абсолютно бесплатная. Я сам пчеловод, могу забрать пчел к себе, могу отдать тем, кто их не боится», — рассказал корреспонденту агентства пермяк. Свои услуги мужчина предлагает на сайте «Авито». В объявлении он уточняет, что всем, кто хочет избавиться от опасных соседей, необходимо прислать ему личным сообщением фото роя и точно указать местонахождение. В тот же день охотник на пчел приедет и заберет их с собой.