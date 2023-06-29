29 июня 2023

Пермяк бесплатно спасает дачников от нашествия пчел. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Висимский государственный заповедник и окрестности, природа Урала. Свердловская область, пчела, пчелы, пчеловодство
Охотник на пчел приезжает на место и забирает рой с собой Фото:

Пермяк спасает дачников и жителей частных загородных домов от пчелиных нашествий. Ко всем, у кого по соседству поселились пчелы, он готов приезжать и забирать рои насекомых с собой. Как рассказал URA.RU мужчина, услугу он оказывает бесплатно.

«Залезу на любое дерево, на любое строение. Готов снимать рои в городе Перми и Пермском районе на любых участках. Услуга абсолютно бесплатная. Я сам пчеловод, могу забрать пчел к себе, могу отдать тем, кто их не боится», — рассказал корреспонденту агентства пермяк.

Свои услуги мужчина предлагает на сайте «Авито». В объявлении он уточняет, что всем, кто хочет избавиться от опасных соседей, необходимо прислать ему личным сообщением фото роя и точно указать местонахождение. В тот же день охотник на пчел приедет и заберет их с собой.

С роем пчел мужчина обещает управиться в считанные минуты
С роем пчел мужчина обещает управиться в считанные минуты
Фото:

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Пермяк спасает дачников и жителей частных загородных домов от пчелиных нашествий. Ко всем, у кого по соседству поселились пчелы, он готов приезжать и забирать рои насекомых с собой. Как рассказал URA.RU мужчина, услугу он оказывает бесплатно. «Залезу на любое дерево, на любое строение. Готов снимать рои в городе Перми и Пермском районе на любых участках. Услуга абсолютно бесплатная. Я сам пчеловод, могу забрать пчел к себе, могу отдать тем, кто их не боится», — рассказал корреспонденту агентства пермяк. Свои услуги мужчина предлагает на сайте «Авито». В объявлении он уточняет, что всем, кто хочет избавиться от опасных соседей, необходимо прислать ему личным сообщением фото роя и точно указать местонахождение. В тот же день охотник на пчел приедет и заберет их с собой.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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