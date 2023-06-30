30 июня 2023

Zorilla: письмо пассажира «Титаника» купили за 12 тысяч долларов

© Служба новостей «URA.RU»
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Письмо ушло с молотка за 12 тысяч долларов Фото:

Письмо уругвайского пассажира «Титаника» Рамона Гомеса, которое он отправил своей семье в 1912 году незадолго до катастрофы лайнера, продано за 12 тысяч долларов на аукционе в Монтевидео. Об этом сообщили в аукционном доме Zorrilla.

«Письмо, написанное от руки на трех страницах, было выставлено вместе с фотографией уругвайца, которое было сделано в 1909 году. Продано на аукционе за 12 тысяч долларов», — приводит РИА Новости слова представителя Zorilla.

Письмо было отправлено из Ирландии 12 апреля 1912 года. Через два дня «Титаник» столкнулся с айсбергом и затонул.

Ранее URA.RU сообщало о пропавшем 19 июня в Атлантике батискафе «Титан». В нем находилось пять человек, судно осуществляло тур к обломкам лайнера «Титаник» на глубине 3800 метров. Компания-оператор пропавшего батискафа «Титан» OceanGate объявила всех членов экипажа погибшими.

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Письмо уругвайского пассажира «Титаника» Рамона Гомеса, которое он отправил своей семье в 1912 году незадолго до катастрофы лайнера, продано за 12 тысяч долларов на аукционе в Монтевидео. Об этом сообщили в аукционном доме Zorrilla. «Письмо, написанное от руки на трех страницах, было выставлено вместе с фотографией уругвайца, которое было сделано в 1909 году. Продано на аукционе за 12 тысяч долларов», — приводит РИА Новости слова представителя Zorilla. Письмо было отправлено из Ирландии 12 апреля 1912 года. Через два дня «Титаник» столкнулся с айсбергом и затонул. Ранее URA.RU сообщало о пропавшем 19 июня в Атлантике батискафе «Титан». В нем находилось пять человек, судно осуществляло тур к обломкам лайнера «Титаник» на глубине 3800 метров. Компания-оператор пропавшего батискафа «Титан» OceanGate объявила всех членов экипажа погибшими.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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