Zorilla: письмо пассажира «Титаника» купили за 12 тысяч долларов

01 июля 2023 в 06:03 Размер текста - 17 +

Письмо ушло с молотка за 12 тысяч долларов Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU Письмо уругвайского пассажира «Титаника» Рамона Гомеса, которое он отправил своей семье в 1912 году незадолго до катастрофы лайнера, продано за 12 тысяч долларов на аукционе в Монтевидео. Об этом сообщили в аукционном доме Zorrilla. «Письмо, написанное от руки на трех страницах, было выставлено вместе с фотографией уругвайца, которое было сделано в 1909 году. Продано на аукционе за 12 тысяч долларов», — приводит РИА Новости слова представителя Zorilla. Письмо было отправлено из Ирландии 12 апреля 1912 года. Через два дня «Титаник» столкнулся с айсбергом и затонул. Ранее URA.RU сообщало о пропавшем 19 июня в Атлантике батискафе «Титан». В нем находилось пять человек, судно осуществляло тур к обломкам лайнера «Титаник» на глубине 3800 метров. Компания-оператор пропавшего батискафа «Титан» OceanGate объявила всех членов экипажа погибшими.

Письмо уругвайского пассажира «Титаника» Рамона Гомеса, которое он отправил своей семье в 1912 году незадолго до катастрофы лайнера, продано за 12 тысяч долларов на аукционе в Монтевидео. Об этом сообщили в аукционном доме Zorrilla. «Письмо, написанное от руки на трех страницах, было выставлено вместе с фотографией уругвайца, которое было сделано в 1909 году. Продано на аукционе за 12 тысяч долларов», — приводит РИА Новости слова представителя Zorilla. Письмо было отправлено из Ирландии 12 апреля 1912 года. Через два дня «Титаник» столкнулся с айсбергом и затонул. Ранее URA.RU сообщало о пропавшем 19 июня в Атлантике батискафе «Титан». В нем находилось пять человек, судно осуществляло тур к обломкам лайнера «Титаник» на глубине 3800 метров. Компания-оператор пропавшего батискафа «Титан» OceanGate объявила всех членов экипажа погибшими.