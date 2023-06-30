В Каменске-Уральском мошенники украли у свердловчанина 1,2 миллиона рублей

В Каменске-Уральском (Свердловская область) мошенники украли у 56-летнего мужчины 1,2 миллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МО МВД «Каменск-Уральский».
«Неизвестные путем обмана похитили принадлежащие мужчине личные денежные сбережения в размере 1 203 000 рублей. Возбуждено уголовное дело по статье о краже в особо крупном размере», — сообщили в пресс-службе ведомства.
Инцидент произошел 13 июня. Злоумышленники представились сотрудниками государственных органов, просили свердловчанина диктовать коды из СМС и устанавливать дополнительные приложения, которые якобы обеспечат безопасность банковского счета.
Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге кассир одного из кафе стала жертвой телефонных мошенников. В общей сложности екатеринбурженка перевела мошенникам два миллиона рублей.
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