30 июня 2023

В Каменске-Уральском мошенники украли у свердловчанина 1,2 миллиона рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Город и жители. Тюмень, мошенник, разговор по телефону, телефонный разговор, вымогательство, вымогатель
Мошенники просили свердловчанина диктовать коды из СМС и устанавливать приложения Фото:

В Каменске-Уральском (Свердловская область) мошенники украли у 56-летнего мужчины 1,2 миллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МО МВД «Каменск-Уральский».

«Неизвестные путем обмана похитили принадлежащие мужчине личные денежные сбережения в размере 1 203 000 рублей. Возбуждено уголовное дело по статье о краже в особо крупном размере», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Инцидент произошел 13 июня. Злоумышленники представились сотрудниками государственных органов, просили свердловчанина диктовать коды из СМС и устанавливать дополнительные приложения, которые якобы обеспечат безопасность банковского счета.

Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге кассир одного из кафе стала жертвой телефонных мошенников. В общей сложности екатеринбурженка перевела мошенникам два миллиона рублей.

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В Каменске-Уральском (Свердловская область) мошенники украли у 56-летнего мужчины 1,2 миллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МО МВД «Каменск-Уральский». «Неизвестные путем обмана похитили принадлежащие мужчине личные денежные сбережения в размере 1 203 000 рублей. Возбуждено уголовное дело по статье о краже в особо крупном размере», — сообщили в пресс-службе ведомства. Инцидент произошел 13 июня. Злоумышленники представились сотрудниками государственных органов, просили свердловчанина диктовать коды из СМС и устанавливать дополнительные приложения, которые якобы обеспечат безопасность банковского счета. Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге кассир одного из кафе стала жертвой телефонных мошенников. В общей сложности екатеринбурженка перевела мошенникам два миллиона рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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