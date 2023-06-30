Водителей предупредили о возможных пробках на челябинской трассе

В выходные вероятность заторов на трассе увеличивается Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Челябинской области на трассе М5-Урал возможны пробки из-за ремонта дорожного полотна. Об этом сообщили в ГИБДД по Челябинской области.

«В связи с проведением ремонтных работ может быть затруднено движение на участке автомобильной дороги М5-Урал с 1843-го по 1846-й километры. Также возможны заторы на 42-м километре автодороги „Западный обход“, особенно в выходные дни», — говорится в сообщении Госавтоинспекции региона в соцсети «ВКонтакте».

Водителей просят набраться терпения и выбирать маршруты заранее. В случае непредвиденных ситуаций рекомендовано обращаться к сотрудникам дорожно-патрульной службы. В паблике «Трасса М5 Уфа — Челябинск» в соцсети «ВКонтакте» сообщается, что пробка уже возникла на трассе М5-Урал в районе поселка Витаминный.