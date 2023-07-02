02 июля 2023

Глава офиса Зеленского придумал оправдание неудачному наступлению ВСУ

Глава офиса Зеленского Ермак: ВСУ медленно продвигаются из-за преимущества РФ в воздухе
© Служба новостей «URA.RU»
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Андрей Ермак попросил истребители и дальнобойное оружие Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Низкий темп наступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) обусловлен преимуществом войск РФ в воздухе. Об этом заявил глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак.

«Множество мин и преимущество врага в воздухе. Каждый, кто хотел увидеть стремительное наступление, должен помнить об этом», — написал Ермак в своем telegram-канале.

Также глава офиса заявил, что Украине нужны истребители F-16 и дальнобойное оружие. «Делаем все для ускорения этих процессов. Мир в Европе возможен только после победы Украины», — заявил Андрей Ермак.

Ранее военные ВСУ удивились выживаемости российских бойцов. Блиндаж русских солдат был обстрелян украинскими войсками, но расправиться с ними не получилось.

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Низкий темп наступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) обусловлен преимуществом войск РФ в воздухе. Об этом заявил глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак. «Множество мин и преимущество врага в воздухе. Каждый, кто хотел увидеть стремительное наступление, должен помнить об этом», — написал Ермак в своем telegram-канале. Также глава офиса заявил, что Украине нужны истребители F-16 и дальнобойное оружие. «Делаем все для ускорения этих процессов. Мир в Европе возможен только после победы Украины», — заявил Андрей Ермак. Ранее военные ВСУ удивились выживаемости российских бойцов. Блиндаж русских солдат был обстрелян украинскими войсками, но расправиться с ними не получилось.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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