Глава офиса Зеленского придумал оправдание неудачному наступлению ВСУ

Низкий темп наступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) обусловлен преимуществом войск РФ в воздухе. Об этом заявил глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак.
«Множество мин и преимущество врага в воздухе. Каждый, кто хотел увидеть стремительное наступление, должен помнить об этом», — написал Ермак в своем telegram-канале.
Также глава офиса заявил, что Украине нужны истребители F-16 и дальнобойное оружие. «Делаем все для ускорения этих процессов. Мир в Европе возможен только после победы Украины», — заявил Андрей Ермак.
Ранее военные ВСУ удивились выживаемости российских бойцов. Блиндаж русских солдат был обстрелян украинскими войсками, но расправиться с ними не получилось.
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