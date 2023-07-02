Пермский СМЗ утвердил дивиденды, которые выплатит государству

ОАО «Соликамский магниевый завод» начислил дивиденды по акциям на 1,7 млрд рублей

03 июля 2023 в 12:10 Размер текста - 17 +

Большая часть акций стратегического предприятия принадлежит государству Фото: Сергей Русанов © URA.RU Государство, которому принадлежит большая часть акций пермского ОАО «Соликамский магниевый завод», получит от предприятия 1,7 млрд рублей в виде дивидендов. Соответствующее решение было принято на общем собрании акционеров завода. Об этом сообщается в протоколе, опубликованном на сайте центра раскрытия корпоративной информации (Интерфакс-ЦРКИ). «Часть чистой прибыли ОАО „Соликамский магниевый завод“ за 2022 год в сумме 1 755 009 464 рублей 32 копейки направить на выплату дивидендов по обыкновенным акциям. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, — „14“ июля 2023 года», — сообщается в протоколе собрания. В документе уточняется, что дивиденды будут выплачены исключительно в безналичном порядке. Оставшуюся часть прибыли ОАО «СМЗ» в размере 1,75 млн рублей решено направить на финансирование текущей деятельности предприятия. На сегодня 89% акций ОАО «СМЗ» принадлежат Росимуществу, остальные 11% распределены между миноритарными акционерами. Прокуратура через суд пытается добиться возврата всего предприятия в собственность государства и забрать из обращения акции миноритариев.

Государство, которому принадлежит большая часть акций пермского ОАО «Соликамский магниевый завод», получит от предприятия 1,7 млрд рублей в виде дивидендов. Соответствующее решение было принято на общем собрании акционеров завода. Об этом сообщается в протоколе, опубликованном на сайте центра раскрытия корпоративной информации (Интерфакс-ЦРКИ). «Часть чистой прибыли ОАО „Соликамский магниевый завод“ за 2022 год в сумме 1 755 009 464 рублей 32 копейки направить на выплату дивидендов по обыкновенным акциям. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, — „14“ июля 2023 года», — сообщается в протоколе собрания. В документе уточняется, что дивиденды будут выплачены исключительно в безналичном порядке. Оставшуюся часть прибыли ОАО «СМЗ» в размере 1,75 млн рублей решено направить на финансирование текущей деятельности предприятия. На сегодня 89% акций ОАО «СМЗ» принадлежат Росимуществу, остальные 11% распределены между миноритарными акционерами. Прокуратура через суд пытается добиться возврата всего предприятия в собственность государства и забрать из обращения акции миноритариев.