02 июля 2023
01 июля 2023

Пермский СМЗ утвердил дивиденды, которые выплатит государству

ОАО «Соликамский магниевый завод» начислил дивиденды по акциям на 1,7 млрд рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Магниевый завод. Соликамск, соликамский магниевый завод, оао смз, химическая промышленность
Большая часть акций стратегического предприятия принадлежит государству Фото:

Государство, которому принадлежит большая часть акций пермского ОАО «Соликамский магниевый завод», получит от предприятия 1,7 млрд рублей в виде дивидендов. Соответствующее решение было принято на общем собрании акционеров завода. Об этом сообщается в протоколе, опубликованном на сайте центра раскрытия корпоративной информации (Интерфакс-ЦРКИ).

«Часть чистой прибыли ОАО „Соликамский магниевый завод“ за 2022 год в сумме 1 755 009 464 рублей 32 копейки направить на выплату дивидендов по обыкновенным акциям. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, — „14“ июля 2023 года», — сообщается в протоколе собрания.

В документе уточняется, что дивиденды будут выплачены исключительно в безналичном порядке. Оставшуюся часть прибыли ОАО «СМЗ» в размере 1,75 млн рублей решено направить на финансирование текущей деятельности предприятия.

На сегодня 89% акций ОАО «СМЗ» принадлежат Росимуществу, остальные 11% распределены между миноритарными акционерами. Прокуратура через суд пытается добиться возврата всего предприятия в собственность государства и забрать из обращения акции миноритариев.

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Государство, которому принадлежит большая часть акций пермского ОАО «Соликамский магниевый завод», получит от предприятия 1,7 млрд рублей в виде дивидендов. Соответствующее решение было принято на общем собрании акционеров завода. Об этом сообщается в протоколе, опубликованном на сайте центра раскрытия корпоративной информации (Интерфакс-ЦРКИ). «Часть чистой прибыли ОАО „Соликамский магниевый завод“ за 2022 год в сумме 1 755 009 464 рублей 32 копейки направить на выплату дивидендов по обыкновенным акциям. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, — „14“ июля 2023 года», — сообщается в протоколе собрания. В документе уточняется, что дивиденды будут выплачены исключительно в безналичном порядке. Оставшуюся часть прибыли ОАО «СМЗ» в размере 1,75 млн рублей решено направить на финансирование текущей деятельности предприятия. На сегодня 89% акций ОАО «СМЗ» принадлежат Росимуществу, остальные 11% распределены между миноритарными акционерами. Прокуратура через суд пытается добиться возврата всего предприятия в собственность государства и забрать из обращения акции миноритариев.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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