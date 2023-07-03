Выросло число поездов из Челябинска в Анапу

03 июля 2023 в 17:40 Размер текста - 17 +

Дополнительный поезд запущен на летнее время: с июля до конца августа Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Из Челябинска в Анапу и обратно запустили дополнительный поезд с июля до конца августа. Об этом URA.RU сообщили 3 июля в пресс-службе «Южно-Уральской железной дороги» (ЮУЖД). «Из Челябинска в Анапу назначен дополнительный поезд, который будет ходить в июле и августе. Маршрут проложен через станции Златоуст, Уфа, Сызрань, Саратов, Волгоград и другие», — уточнили в ведомстве. Из Челябинска в Анапу поезд №457 и №458 будет отправляться 5, 7, 12, 21, 26, 28 июля и 2, 4, 9, 18, 25 августа в 18:30. Обратно из Анапы — 8, 10, 15, 24, 29, 31 июля и 5, 7, 12, 21, 28 августа в 10:40. С 1 июля запущен скорый поезд из Челябинска в Бакал. Маршрут проложен через станции: Полетаево-1, Чебаркуль, Миасс-1, Златоуст, Баритная, Тундуш, Бердяуш, Сатка. Время в пути составляет около пяти часов.

Из Челябинска в Анапу и обратно запустили дополнительный поезд с июля до конца августа. Об этом URA.RU сообщили 3 июля в пресс-службе «Южно-Уральской железной дороги» (ЮУЖД). «Из Челябинска в Анапу назначен дополнительный поезд, который будет ходить в июле и августе. Маршрут проложен через станции Златоуст, Уфа, Сызрань, Саратов, Волгоград и другие», — уточнили в ведомстве. Из Челябинска в Анапу поезд №457 и №458 будет отправляться 5, 7, 12, 21, 26, 28 июля и 2, 4, 9, 18, 25 августа в 18:30. Обратно из Анапы — 8, 10, 15, 24, 29, 31 июля и 5, 7, 12, 21, 28 августа в 10:40. С 1 июля запущен скорый поезд из Челябинска в Бакал. Маршрут проложен через станции: Полетаево-1, Чебаркуль, Миасс-1, Златоуст, Баритная, Тундуш, Бердяуш, Сатка. Время в пути составляет около пяти часов.