Свердловским студентам назвали самые высокооплачиваемые специальности

Свердловские абитуриенты изучают технологию машиностроения ради больших зарплат
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Студенческий кампус ВСМПО-АВИСМА и кластер Перспектива. Верхняя Салда, колледж, техникум, электротехника, профессионально индустриальный кластер перспектива
На хорошую зарплату могут особенно рассчитывать выпускники направления «технология машиностроения» Фото:

Самые востребованные направления обучения в Верхнесалдинском авиаметаллургическом колледже (ВСАМК, Свердловская область) — технология машиностроения и обработка металлов давления. Абитуриентов привлекает возможность получать высокую зарплату за интересную работу. Об этом URA.RU рассказала директор ВСАМК Наталья Ракитина.

«Мы готовим для „ВСМПО-Ависма“ (градообразующее предприятие Верхней Салды) электриков, механиков, кузнецов, прессовщиков, операторов станков с ЧПУ. Охотнее всего абитуриенты идут на направления „технология машиностроения“ и „обработка металлов давлением“, потому что по итогу получают высокооплачиваемую и интересную работу. Уже на практике студентам платят зарплату от 20 до 45 тысяч рублей», — поделилась Наталья Ракитина.

Ранее URA.RU приводило список самых востребованных профессий. Среди них — инженер по искусственному интеллекту, медицинский работник, SMM-менеджер, психотерапевт, инженер, специалист нефтегазовой отрасли, финансовый аналитик.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Самые востребованные направления обучения в Верхнесалдинском авиаметаллургическом колледже (ВСАМК, Свердловская область) — технология машиностроения и обработка металлов давления. Абитуриентов привлекает возможность получать высокую зарплату за интересную работу. Об этом URA.RU рассказала директор ВСАМК Наталья Ракитина. «Мы готовим для „ВСМПО-Ависма“ (градообразующее предприятие Верхней Салды) электриков, механиков, кузнецов, прессовщиков, операторов станков с ЧПУ. Охотнее всего абитуриенты идут на направления „технология машиностроения“ и „обработка металлов давлением“, потому что по итогу получают высокооплачиваемую и интересную работу. Уже на практике студентам платят зарплату от 20 до 45 тысяч рублей», — поделилась Наталья Ракитина. Ранее URA.RU приводило список самых востребованных профессий. Среди них — инженер по искусственному интеллекту, медицинский работник, SMM-менеджер, психотерапевт, инженер, специалист нефтегазовой отрасли, финансовый аналитик.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...