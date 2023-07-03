Свердловским студентам назвали самые высокооплачиваемые специальности

Самые востребованные направления обучения в Верхнесалдинском авиаметаллургическом колледже (ВСАМК, Свердловская область) — технология машиностроения и обработка металлов давления. Абитуриентов привлекает возможность получать высокую зарплату за интересную работу. Об этом URA.RU рассказала директор ВСАМК Наталья Ракитина.
«Мы готовим для „ВСМПО-Ависма“ (градообразующее предприятие Верхней Салды) электриков, механиков, кузнецов, прессовщиков, операторов станков с ЧПУ. Охотнее всего абитуриенты идут на направления „технология машиностроения“ и „обработка металлов давлением“, потому что по итогу получают высокооплачиваемую и интересную работу. Уже на практике студентам платят зарплату от 20 до 45 тысяч рублей», — поделилась Наталья Ракитина.
Ранее URA.RU приводило список самых востребованных профессий. Среди них — инженер по искусственному интеллекту, медицинский работник, SMM-менеджер, психотерапевт, инженер, специалист нефтегазовой отрасли, финансовый аналитик.
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