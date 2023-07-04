В Екатеринбурге пройдет средневековый фестиваль с рыцарскими турнирами

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Пресс-тур по Синегорью Челябинск, шлем, воин, рыцарь, кринка
Рыцарские бои пройдет 8 июля Фото:

Екатеринбуржцы смогут окунуться в эпоху Средневековья, почувствовать себя ведьмаками и авантюристами из исторических романов. Фолк-фестиваль пройдет в ТЦ «Карнавал», рассказали URA.RU представители мероприятия.

«Любители баталий и сражений смогут ощутить в руках тяжесть настоящего меча и попробовать взмахнуть им пару раз, чтобы представить, какой силой обладали рыцари тех времен. Организаторы обещают даже возможность вызвать кого-нибудь на бой», — заявили организаторы.

Также участники смогут научиться танцевать фьюжн катхак, посмотреть на огненное шоу, рыцарские бои и даже в них поучаствовать — организаторы выдадут безопасное оружие. Из более спокойных развлечений обещают йогу, стояние на гвоздях, гадалок с картами Таро и гончарное дело — желающие могут слепить кружку или горшок.

Фолк-фестиваль пройдет 8 июля с 12:00 до 21:00 на площадке у ТРЦ «Карнавал». Посетить его можно бесплатно.

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Екатеринбуржцы смогут окунуться в эпоху Средневековья, почувствовать себя ведьмаками и авантюристами из исторических романов. Фолк-фестиваль пройдет в ТЦ «Карнавал», рассказали URA.RU представители мероприятия. «Любители баталий и сражений смогут ощутить в руках тяжесть настоящего меча и попробовать взмахнуть им пару раз, чтобы представить, какой силой обладали рыцари тех времен. Организаторы обещают даже возможность вызвать кого-нибудь на бой», — заявили организаторы. Также участники смогут научиться танцевать фьюжн катхак, посмотреть на огненное шоу, рыцарские бои и даже в них поучаствовать — организаторы выдадут безопасное оружие. Из более спокойных развлечений обещают йогу, стояние на гвоздях, гадалок с картами Таро и гончарное дело — желающие могут слепить кружку или горшок. Фолк-фестиваль пройдет 8 июля с 12:00 до 21:00 на площадке у ТРЦ «Карнавал». Посетить его можно бесплатно.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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