05 июля 2023

Пермяк, избивавший жену и падчерицу, остался на свободе

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Драка. Кулаки. Курган, драка, кулак, угроза, насилие, ссора, агрессия, злость, кулаки, разборки
мужчина бил жену ребенка кулаками по телу и голове Фото:

Житель Кудымкара (Пермский край) осужден за то, что избивал свою супругу и ее несовершеннолетнюю дочь. Суд назначил мужчине условное наказание. Об этом рассказали в пресс-службе СУ СК по Пермскому краю.

«Житель Кудымкара систематически избивал несовершеннолетнюю дочь своей супруги. Он умышленно бил ее руками и ногами по телу и голове. Также он в течение нескольких месяцев регулярно избивал свою жену», — рассказали в ведомстве.

Следователи возбудили в отношении 36-летнего мужчины уголовное дело. Суд признал пермяка виновным и назначил наказание в виде условного лишения свободы на 3,5 года.

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Житель Кудымкара (Пермский край) осужден за то, что избивал свою супругу и ее несовершеннолетнюю дочь. Суд назначил мужчине условное наказание. Об этом рассказали в пресс-службе СУ СК по Пермскому краю. «Житель Кудымкара систематически избивал несовершеннолетнюю дочь своей супруги. Он умышленно бил ее руками и ногами по телу и голове. Также он в течение нескольких месяцев регулярно избивал свою жену», — рассказали в ведомстве. Следователи возбудили в отношении 36-летнего мужчины уголовное дело. Суд признал пермяка виновным и назначил наказание в виде условного лишения свободы на 3,5 года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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