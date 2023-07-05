Пермяк, избивавший жену и падчерицу, остался на свободе

мужчина бил жену ребенка кулаками по телу и голове
Житель Кудымкара (Пермский край) осужден за то, что избивал свою супругу и ее несовершеннолетнюю дочь. Суд назначил мужчине условное наказание. Об этом рассказали в пресс-службе СУ СК по Пермскому краю.
«Житель Кудымкара систематически избивал несовершеннолетнюю дочь своей супруги. Он умышленно бил ее руками и ногами по телу и голове. Также он в течение нескольких месяцев регулярно избивал свою жену», — рассказали в ведомстве.
Следователи возбудили в отношении 36-летнего мужчины уголовное дело. Суд признал пермяка виновным и назначил наказание в виде условного лишения свободы на 3,5 года.
Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.