Пермяк, избивавший жену и падчерицу, остался на свободе

06 июля 2023 в 18:52 Размер текста - 17 +

мужчина бил жену ребенка кулаками по телу и голове Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Житель Кудымкара (Пермский край) осужден за то, что избивал свою супругу и ее несовершеннолетнюю дочь. Суд назначил мужчине условное наказание. Об этом рассказали в пресс-службе СУ СК по Пермскому краю. «Житель Кудымкара систематически избивал несовершеннолетнюю дочь своей супруги. Он умышленно бил ее руками и ногами по телу и голове. Также он в течение нескольких месяцев регулярно избивал свою жену», — рассказали в ведомстве. Следователи возбудили в отношении 36-летнего мужчины уголовное дело. Суд признал пермяка виновным и назначил наказание в виде условного лишения свободы на 3,5 года.

Житель Кудымкара (Пермский край) осужден за то, что избивал свою супругу и ее несовершеннолетнюю дочь. Суд назначил мужчине условное наказание. Об этом рассказали в пресс-службе СУ СК по Пермскому краю. «Житель Кудымкара систематически избивал несовершеннолетнюю дочь своей супруги. Он умышленно бил ее руками и ногами по телу и голове. Также он в течение нескольких месяцев регулярно избивал свою жену», — рассказали в ведомстве. Следователи возбудили в отношении 36-летнего мужчины уголовное дело. Суд признал пермяка виновным и назначил наказание в виде условного лишения свободы на 3,5 года.