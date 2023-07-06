Челябинских выпускников вузов и колледжей ждут на предприятиях ОПК. Скрин

06 июля 2023 в 19:15 Размер текста - 17 +

На предприятия ОПК может быть устроено более тысячи выпускников Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ Челябинских выпускников вузов и колледжей ждут на предприятиях оборонно-промышленного комплекса (ОПК). На подобное производство может быть устроено более тысячи ребят, выпустившихся в этом году, сообщила 6 июля в социальных сетях сообщила первый вице-губернатор Ирина Гехт. «В этом году в Челябинской области завершили обучение 29 945 студентов вузов и всузов. Из них 1131 человек может быть трудоустроен по специальности на предприятиях оборонно-промышленного комплекса», — написала Гехт в своем telegram-канале. По ее словам, расчет еще не окончательный. Часть выпускников пойдет в армию, в декретный отпуск или отложит принятие решения о выходе на работу. При этом по трудоустройству показатели в нашем регионе выше, чем в среднем по России. Вице-губернатор отметила, предприятиям Челябинской области нужны молодые специалисты, которые смогут быстро влиться в работу. Для этого был запущен федеральный проект «Профессионалитет», где образовательные учреждения сотрудничают с потенциальными работодателями. Предприятиям Челябинской области нужны молодые специалисты, которые смогут быстро влиться в работу Скрин: соцсети вице губернатора Ирины Гехт

Челябинских выпускников вузов и колледжей ждут на предприятиях оборонно-промышленного комплекса (ОПК). На подобное производство может быть устроено более тысячи ребят, выпустившихся в этом году, сообщила 6 июля в социальных сетях сообщила первый вице-губернатор Ирина Гехт. «В этом году в Челябинской области завершили обучение 29 945 студентов вузов и всузов. Из них 1131 человек может быть трудоустроен по специальности на предприятиях оборонно-промышленного комплекса», — написала Гехт в своем telegram-канале. По ее словам, расчет еще не окончательный. Часть выпускников пойдет в армию, в декретный отпуск или отложит принятие решения о выходе на работу. При этом по трудоустройству показатели в нашем регионе выше, чем в среднем по России. Вице-губернатор отметила, предприятиям Челябинской области нужны молодые специалисты, которые смогут быстро влиться в работу. Для этого был запущен федеральный проект «Профессионалитет», где образовательные учреждения сотрудничают с потенциальными работодателями.