Челябинских выпускников вузов и колледжей ждут на предприятиях ОПК. Скрин

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На предприятия ОПК может быть устроено более тысячи выпускников Фото:

Челябинских выпускников вузов и колледжей ждут на предприятиях оборонно-промышленного комплекса (ОПК). На подобное производство может быть устроено более тысячи ребят, выпустившихся в этом году, сообщила 6 июля в социальных сетях сообщила первый вице-губернатор Ирина Гехт.

«В этом году в Челябинской области завершили обучение 29 945 студентов вузов и всузов. Из них 1131 человек может быть трудоустроен по специальности на предприятиях оборонно-промышленного комплекса», — написала Гехт в своем telegram-канале.

По ее словам, расчет еще не окончательный. Часть выпускников пойдет в армию, в декретный отпуск или отложит принятие решения о выходе на работу. При этом по трудоустройству показатели в нашем регионе выше, чем в среднем по России.

Вице-губернатор отметила, предприятиям Челябинской области нужны молодые специалисты, которые смогут быстро влиться в работу. Для этого был запущен федеральный проект «Профессионалитет», где образовательные учреждения сотрудничают с потенциальными работодателями.

Предприятиям Челябинской области нужны молодые специалисты, которые смогут быстро влиться в работу
Предприятиям Челябинской области нужны молодые специалисты, которые смогут быстро влиться в работу

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Челябинских выпускников вузов и колледжей ждут на предприятиях оборонно-промышленного комплекса (ОПК). На подобное производство может быть устроено более тысячи ребят, выпустившихся в этом году, сообщила 6 июля в социальных сетях сообщила первый вице-губернатор Ирина Гехт. «В этом году в Челябинской области завершили обучение 29 945 студентов вузов и всузов. Из них 1131 человек может быть трудоустроен по специальности на предприятиях оборонно-промышленного комплекса», — написала Гехт в своем telegram-канале. По ее словам, расчет еще не окончательный. Часть выпускников пойдет в армию, в декретный отпуск или отложит принятие решения о выходе на работу. При этом по трудоустройству показатели в нашем регионе выше, чем в среднем по России. Вице-губернатор отметила, предприятиям Челябинской области нужны молодые специалисты, которые смогут быстро влиться в работу. Для этого был запущен федеральный проект «Профессионалитет», где образовательные учреждения сотрудничают с потенциальными работодателями.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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