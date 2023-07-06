Инвестиции в энергетику Сургута увеличили в полтора раза

В новых жилых районах Сургута построят линии электропередач Фото: пресс-служба СГЭС

«Сургутские городские энергетические сети» (СГЭС) увеличили инвестиции в энергообъекты города до 835 млн рублей. Как сообщил главный инженер компании Андрей Голубков, общая сумма вложенных денег выросла в полтора раза.

«По сравнению с прошлым годом увеличение объема инвестиций СГЭС на техническое обслуживание, ремонт и строительство электросетевых объектов составляет 50%. Реализация ежегодной инвестиционной программы СГЭС не только обеспечивает надежное электроснабжение жителей Сургута и пригорода, но и создает мощности для развития строительной отрасли города и подключения новых потребителей», — сказал Андрей Голубков в беседе с URA.RU.

В компании сообщили, что до конца года построят электросетевую инфраструктуру для новых зданий станции переливания крови и скорой помощи в 31а микрорайоне, кабельные линии и трансформаторные подстанции для новой общеобразовательной школы в 5а микрорайоне и детского сада в районе Пойма-5. Летом СГЭС отремонтируют и модернизируют энергооборудование Восточной группы скважин на восьмом промузле, которые снабжает город питьевой водой.

Также специалисты продолжат работы по строительству линий электропередач в новых жилых районах Марьина гора, Пойма-5, промрайона Восточный. К сетям подключат строящиеся многоквартирные дома в микрорайонах 30, 39, 48, где ведется активная жилая застройка. Будет увеличена трансформаторная мощность в 12 садово-огороднических товариществах Сургута. В ряде дачных кооперативов будут установлены современные приборы учета электроэнергии, в общей сложности 4 тысячи счетчиков.

Фото: пресс-служба СГЭС