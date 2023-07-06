В Перми сотрудники городской администрации и администраций районов в пятницу, 7 июля, вышли на уборку стихийных свалок. Чиновники убрали мусор в тех местах, на которые обращений внимание мэрии горожане, сообщается в telegram-канале «Пермь Первая».
«В связи с тем, что в мэрию поступали обращения жителей по поводу образовавшихся несанкционированных свалок в разных районах, было принято решение провести внеочередной субботник», — написано в telegram-канале «Пермь Первая». Уточняется. Что в порядок были приведены улицы Строителей, Карпинского, Монастырская, Героев Хасана, Кочегаров, Плеханова, Трамвайная и ряд других. Так, в Индустриальном районе Перми сотрудники администрации собрали около 100 мешков с мусором.
Городские власти указывают, что «регулярно вывозят мусор» и просят жителей проявлять сознательность, не оставляя его вне специально оборудованных для этого местах. Всего в текущем году в Перми будет убрано более 11 тысяч тонн отходов, оставленных на стихийных свалках.
Сотрудники мэрии Перми и районных администраций вышли в пятницу на уборку города
Фото: «Пермь Первая», Telegram
Чиновники расчистили городские улицы от стихийных свалок
Фото: «Пермь Первая», Telegram
В Индустриальном районе Перми сотрудники местной администрации собрали порядка 100 мешков мусора
В Перми сотрудники городской администрации и администраций районов в пятницу, 7 июля, вышли на уборку стихийных свалок. Чиновники убрали мусор в тех местах, на которые обращений внимание мэрии горожане, сообщается в telegram-канале «Пермь Первая». «В связи с тем, что в мэрию поступали обращения жителей по поводу образовавшихся несанкционированных свалок в разных районах, было принято решение провести внеочередной субботник», — написано в telegram-канале «Пермь Первая». Уточняется. Что в порядок были приведены улицы Строителей, Карпинского, Монастырская, Героев Хасана, Кочегаров, Плеханова, Трамвайная и ряд других. Так, в Индустриальном районе Перми сотрудники администрации собрали около 100 мешков с мусором. Городские власти указывают, что «регулярно вывозят мусор» и просят жителей проявлять сознательность, не оставляя его вне специально оборудованных для этого местах. Всего в текущем году в Перми будет убрано более 11 тысяч тонн отходов, оставленных на стихийных свалках.