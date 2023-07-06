Чиновники мэрии Перми отправились расчищать город от свалок. Фото

07 июля 2023 в 13:11 Размер текста - 17 +

Власти Перми призывают горожан не устраивать несанкционированные свалки Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Перми сотрудники городской администрации и администраций районов в пятницу, 7 июля, вышли на уборку стихийных свалок. Чиновники убрали мусор в тех местах, на которые обращений внимание мэрии горожане, сообщается в telegram-канале «Пермь Первая». «В связи с тем, что в мэрию поступали обращения жителей по поводу образовавшихся несанкционированных свалок в разных районах, было принято решение провести внеочередной субботник», — написано в telegram-канале «Пермь Первая». Уточняется. Что в порядок были приведены улицы Строителей, Карпинского, Монастырская, Героев Хасана, Кочегаров, Плеханова, Трамвайная и ряд других. Так, в Индустриальном районе Перми сотрудники администрации собрали около 100 мешков с мусором. Городские власти указывают, что «регулярно вывозят мусор» и просят жителей проявлять сознательность, не оставляя его вне специально оборудованных для этого местах. Всего в текущем году в Перми будет убрано более 11 тысяч тонн отходов, оставленных на стихийных свалках. Сотрудники мэрии Перми и районных администраций вышли в пятницу на уборку города Фото: «Пермь Первая», Telegram Чиновники расчистили городские улицы от стихийных свалок Фото: «Пермь Первая», Telegram В Индустриальном районе Перми сотрудники местной администрации собрали порядка 100 мешков мусора Фото: «Пермь Первая», Telegram

В Перми сотрудники городской администрации и администраций районов в пятницу, 7 июля, вышли на уборку стихийных свалок. Чиновники убрали мусор в тех местах, на которые обращений внимание мэрии горожане, сообщается в telegram-канале «Пермь Первая». «В связи с тем, что в мэрию поступали обращения жителей по поводу образовавшихся несанкционированных свалок в разных районах, было принято решение провести внеочередной субботник», — написано в telegram-канале «Пермь Первая». Уточняется. Что в порядок были приведены улицы Строителей, Карпинского, Монастырская, Героев Хасана, Кочегаров, Плеханова, Трамвайная и ряд других. Так, в Индустриальном районе Перми сотрудники администрации собрали около 100 мешков с мусором. Городские власти указывают, что «регулярно вывозят мусор» и просят жителей проявлять сознательность, не оставляя его вне специально оборудованных для этого местах. Всего в текущем году в Перми будет убрано более 11 тысяч тонн отходов, оставленных на стихийных свалках.