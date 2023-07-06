06 июля 2023

Чиновники мэрии Перми отправились расчищать город от свалок. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Пикет жителей на улице Цветная. Пермь, мусор, бомжатник, свалка
Власти Перми призывают горожан не устраивать несанкционированные свалки Фото:

В Перми сотрудники городской администрации и администраций районов в пятницу, 7 июля, вышли на уборку стихийных свалок. Чиновники убрали мусор в тех местах, на которые обращений внимание мэрии горожане, сообщается в telegram-канале «Пермь Первая».

«В связи с тем, что в мэрию поступали обращения жителей по поводу образовавшихся несанкционированных свалок в разных районах, было принято решение провести внеочередной субботник», — написано в telegram-канале «Пермь Первая». Уточняется. Что в порядок были приведены улицы Строителей, Карпинского, Монастырская, Героев Хасана, Кочегаров, Плеханова, Трамвайная и ряд других. Так, в Индустриальном районе Перми сотрудники администрации собрали около 100 мешков с мусором.

Городские власти указывают, что «регулярно вывозят мусор» и просят жителей проявлять сознательность, не оставляя его вне специально оборудованных для этого местах. Всего в текущем году в Перми будет убрано более 11 тысяч тонн отходов, оставленных на стихийных свалках.

Сотрудники мэрии Перми и районных администраций вышли в пятницу на уборку города
Сотрудники мэрии Перми и районных администраций вышли в пятницу на уборку города
Фото:

Чиновники расчистили городские улицы от стихийных свалок
Чиновники расчистили городские улицы от стихийных свалок
Фото:

В Индустриальном районе Перми сотрудники местной администрации собрали порядка 100 мешков мусора
В Индустриальном районе Перми сотрудники местной администрации собрали порядка 100 мешков мусора
Фото:

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В Перми сотрудники городской администрации и администраций районов в пятницу, 7 июля, вышли на уборку стихийных свалок. Чиновники убрали мусор в тех местах, на которые обращений внимание мэрии горожане, сообщается в telegram-канале «Пермь Первая». «В связи с тем, что в мэрию поступали обращения жителей по поводу образовавшихся несанкционированных свалок в разных районах, было принято решение провести внеочередной субботник», — написано в telegram-канале «Пермь Первая». Уточняется. Что в порядок были приведены улицы Строителей, Карпинского, Монастырская, Героев Хасана, Кочегаров, Плеханова, Трамвайная и ряд других. Так, в Индустриальном районе Перми сотрудники администрации собрали около 100 мешков с мусором. Городские власти указывают, что «регулярно вывозят мусор» и просят жителей проявлять сознательность, не оставляя его вне специально оборудованных для этого местах. Всего в текущем году в Перми будет убрано более 11 тысяч тонн отходов, оставленных на стихийных свалках.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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