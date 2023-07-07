Алексей Текслер посетил форум «Расулевские чтения» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 7 июля выступил на традиционном мусульманском форуме «Расулевские чтения». Глава региона отметил систематическую работу по повышению сплоченности по религиозному признаку.

«Сейчас, когда Россия подвергается беспрецедентному давлению со стороны недружественных государств, очень важно обеспечить сплоченность и единство общества, не допустить идейно-политического раскола, в том числе по национальному или религиозному признаку. Эта работа в Челябинской области носит системный характер», — приводит слова Текслера пресс-служба правительства области.

По словам главы региона, сегодня, как и в годы Великой Отечественной войны, многие священнослужители и имамы выступают в защиту Родины. Также свой вклад вносят прихожане. Общины активно участвуют в сборах гуманитарной помощи. Текслер выразил им свою благодарность.

В первый день форума Текслер поздравил Верховного муфтия России Талгата Таджуддина с официальным 50-летием духовного служения и вручил ему областную награду «За благое дело». Тот, свою очередь, отметил Текслера благодарственным письмом Центрального духовного управления мусульман России.

Алексей Текслер открыл фестиваль «Расулевские чтения» Фото: пресс-служба правительства Челябинской области