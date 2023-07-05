05 июля 2023

Молодожены Коми-Пермяцкого округа проигнорировали День семьи и верности

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Казачья свадьба. Тюмень, свадьба, свадебные кольца
Играть свадьбы молодожены решили традиционно — в пятницу Фото:

В Пермском крае более 100 пар решили официально заключить брак 8 июля, в День семьи, любви и верности. Но в Коми-Пермяцком округе свадеб в эту субботу не будет. Как рассказали журналистам в местном отделе ЗАГС, молодые люди предпочли поженить в пятницу.

«В день семьи, любви и верности 8 июля ни в одном из муниципалитетов округа не нашлось желающих официально зарегистрировать свой брак. Играть свадьбы молодые предпочли 7 июля — в этот день бракосочетаться будут 11 пар», — пишет портал «Парма-новости».

Ранее комитет ЗАГС Пермского края сообщал, что в регионе 8 июля планируют заключить брак 108 пар. Молодожены получат именные поздравления от губернатора Дмитрия Махонина.

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В Пермском крае более 100 пар решили официально заключить брак 8 июля, в День семьи, любви и верности. Но в Коми-Пермяцком округе свадеб в эту субботу не будет. Как рассказали журналистам в местном отделе ЗАГС, молодые люди предпочли поженить в пятницу. «В день семьи, любви и верности 8 июля ни в одном из муниципалитетов округа не нашлось желающих официально зарегистрировать свой брак. Играть свадьбы молодые предпочли 7 июля — в этот день бракосочетаться будут 11 пар», — пишет портал «Парма-новости». Ранее комитет ЗАГС Пермского края сообщал, что в регионе 8 июля планируют заключить брак 108 пар. Молодожены получат именные поздравления от губернатора Дмитрия Махонина.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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