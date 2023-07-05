Молодожены Коми-Пермяцкого округа проигнорировали День семьи и верности

В Пермском крае более 100 пар решили официально заключить брак 8 июля, в День семьи, любви и верности. Но в Коми-Пермяцком округе свадеб в эту субботу не будет. Как рассказали журналистам в местном отделе ЗАГС, молодые люди предпочли поженить в пятницу.
«В день семьи, любви и верности 8 июля ни в одном из муниципалитетов округа не нашлось желающих официально зарегистрировать свой брак. Играть свадьбы молодые предпочли 7 июля — в этот день бракосочетаться будут 11 пар», — пишет портал «Парма-новости».
Ранее комитет ЗАГС Пермского края сообщал, что в регионе 8 июля планируют заключить брак 108 пар. Молодожены получат именные поздравления от губернатора Дмитрия Махонина.
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