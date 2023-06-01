01 июня 2023

В Березниках стали еще чаще разводиться и реже жениться

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Свадьба и венчание семьи Крюковых, бывших бездомных. Сургут, крест, брак, невеста, венчание
В апреле поженились 53 пары горожан, в мае — 33 Фото:

В Березниках (Пермский край) в мае значительно увеличилось количество разводов и сократилось количество бракосочетаний. Разводных процессов в прошедшем месяце стало больше, чем свадеб. Статистика опубликована в группе администрации города в соцсети «ВКонтакте».

В апреле развелось 45 пар, а в мае почти в 1,5 раза больше — 65. Бракосочетаний в апреле было 53, в мае — только 33. За последний месяц весны родилось 100 березниковцев, 44 из них девочки.

Ранее городская администрация поделилась неутешительной статистикой смертности и рождаемости в округе. В марте текущего года березниковцы умирали вдвое чаще, чем рождались.

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В Березниках (Пермский край) в мае значительно увеличилось количество разводов и сократилось количество бракосочетаний. Разводных процессов в прошедшем месяце стало больше, чем свадеб. Статистика опубликована в группе администрации города в соцсети «ВКонтакте». В апреле развелось 45 пар, а в мае почти в 1,5 раза больше — 65. Бракосочетаний в апреле было 53, в мае — только 33. За последний месяц весны родилось 100 березниковцев, 44 из них девочки. Ранее городская администрация поделилась неутешительной статистикой смертности и рождаемости в округе. В марте текущего года березниковцы умирали вдвое чаще, чем рождались.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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