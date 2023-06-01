В Березниках стали еще чаще разводиться и реже жениться

В апреле поженились 53 пары горожан, в мае — 33
В Березниках (Пермский край) в мае значительно увеличилось количество разводов и сократилось количество бракосочетаний. Разводных процессов в прошедшем месяце стало больше, чем свадеб. Статистика опубликована в группе администрации города в соцсети «ВКонтакте».
В апреле развелось 45 пар, а в мае почти в 1,5 раза больше — 65. Бракосочетаний в апреле было 53, в мае — только 33. За последний месяц весны родилось 100 березниковцев, 44 из них девочки.
Ранее городская администрация поделилась неутешительной статистикой смертности и рождаемости в округе. В марте текущего года березниковцы умирали вдвое чаще, чем рождались.
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