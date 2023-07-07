Федеральные трассы в Челябинской области закрыли для фур из-за жары

08 июля 2023 в 09:48 Размер текста - 17 +

Фуры не смогут передвигаться по трассам в дневное время Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинской области из-за жары временно закрыли федеральные автодороги для большегрузов. Ограничение продлится до вечера субботы, сообщили в управлении ГИБДД по Челябинской области. «С 12:00 до 20:00 по местному времени 8 июля вводится временное ограничение движения для грузовых транспортных средств, осуществляющих перевозку тяжеловесных грузов на ряде участков автомобильных дорог А-310, Р-254 и М-5. Водителям рекомендуется учитывать данную информацию при планировании своего маршрута», — сообщается в telegram-канале Госавтоинспекции. Согласно информации ведомства, закрываются следующие участки дорог: • федеральная трасса А-310 Челябинск — Троицк — граница с республикой Казахстан, 16-146 км; • федеральная трасса Р-254 «Иртыш» Челябинск — Курган — Омск — Новосибирск, 12-465 км; • федеральная трасса «Иртыш», Подъезд к Тюмени, 0-91 км; • федеральная трасса Р-354 Екатеринбург — Шадринск — Курган, 125-356 км; • федеральная трасса М-5 «Урал» Москва — Рязань — Пенза — Самара — Уфа — Челябинск, 1 548-1 871 км; • федеральная трасса М-5 «Урал», Подъезд к Екатеринбургу, 11-130 км. Ранее было введено ограничение движения на дорогах регионального значения. Оно продлится все выходные — 8 и 9 июля. Синоптики обещали в выходные температуру до +33 градусов, в понедельник и вторник — до +37. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Челябинской области из-за жары временно закрыли федеральные автодороги для большегрузов. Ограничение продлится до вечера субботы, сообщили в управлении ГИБДД по Челябинской области. «С 12:00 до 20:00 по местному времени 8 июля вводится временное ограничение движения для грузовых транспортных средств, осуществляющих перевозку тяжеловесных грузов на ряде участков автомобильных дорог А-310, Р-254 и М-5. Водителям рекомендуется учитывать данную информацию при планировании своего маршрута», — сообщается в telegram-канале Госавтоинспекции. Согласно информации ведомства, закрываются следующие участки дорог: • федеральная трасса А-310 Челябинск — Троицк — граница с республикой Казахстан, 16-146 км; • федеральная трасса Р-254 «Иртыш» Челябинск — Курган — Омск — Новосибирск, 12-465 км; • федеральная трасса «Иртыш», Подъезд к Тюмени, 0-91 км; • федеральная трасса Р-354 Екатеринбург — Шадринск — Курган, 125-356 км; • федеральная трасса М-5 «Урал» Москва — Рязань — Пенза — Самара — Уфа — Челябинск, 1 548-1 871 км; • федеральная трасса М-5 «Урал», Подъезд к Екатеринбургу, 11-130 км. Ранее было введено ограничение движения на дорогах регионального значения. Оно продлится все выходные — 8 и 9 июля. Синоптики обещали в выходные температуру до +33 градусов, в понедельник и вторник — до +37.