Челябинскую область 8—9 июля ждут жаркие выходные без дождей

06 июля 2023 в 16:45 Размер текста - 17 +

Челябинцам обещают два «пляжных» выходных Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Температура в Челябинской области на выходных 8 и 9 июля вырастет до 36 градусов. Об этом предупредили синоптики регионального гидрометеоцентра. «Последние дожди пройдут в Челябинской области в ночь на 7 июля. Уже в пятницу днем на Южном Урале ожидается 33 градуса тепла. А 8 и 9 июля столбики термометров будут подниматься до 32-36 градусов», — рассказали URA.RU в челябинском ЦГМС. В самом Челябинске будет чуть прохладнее — до 31 градуса. Жару усугубит солнечная погода и слабый ветер. Температурный максимум ожидается в регионе на следующей неделе, когда челябинцам обещают практически 40-градусную жару. Уже с сегодняшнего дня федеральные трассы региона начали закрывать для тяжеловесного транспорта — ограничение будет действовать до 20:00 и может повториться в последующие дни.

Температура в Челябинской области на выходных 8 и 9 июля вырастет до 36 градусов. Об этом предупредили синоптики регионального гидрометеоцентра. «Последние дожди пройдут в Челябинской области в ночь на 7 июля. Уже в пятницу днем на Южном Урале ожидается 33 градуса тепла. А 8 и 9 июля столбики термометров будут подниматься до 32-36 градусов», — рассказали URA.RU в челябинском ЦГМС. В самом Челябинске будет чуть прохладнее — до 31 градуса. Жару усугубит солнечная погода и слабый ветер. Температурный максимум ожидается в регионе на следующей неделе, когда челябинцам обещают практически 40-градусную жару. Уже с сегодняшнего дня федеральные трассы региона начали закрывать для тяжеловесного транспорта — ограничение будет действовать до 20:00 и может повториться в последующие дни.