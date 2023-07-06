Челябинскую область 8—9 июля ждут жаркие выходные без дождей

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Муниципальный пляж «Первоозерный». Челябинск, лето, жара, пляж, отдых, зной, озеро, пляжный сезон
Челябинцам обещают два «пляжных» выходных Фото:

Температура в Челябинской области на выходных 8 и 9 июля вырастет до 36 градусов. Об этом предупредили синоптики регионального гидрометеоцентра.

«Последние дожди пройдут в Челябинской области в ночь на 7 июля. Уже в пятницу днем на Южном Урале ожидается 33 градуса тепла. А 8 и 9 июля столбики термометров будут подниматься до 32-36 градусов», — рассказали URA.RU в челябинском ЦГМС.

В самом Челябинске будет чуть прохладнее — до 31 градуса. Жару усугубит солнечная погода и слабый ветер. Температурный максимум ожидается в регионе на следующей неделе, когда челябинцам обещают практически 40-градусную жару. Уже с сегодняшнего дня федеральные трассы региона начали закрывать для тяжеловесного транспорта — ограничение будет действовать до 20:00 и может повториться в последующие дни.

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Температура в Челябинской области на выходных 8 и 9 июля вырастет до 36 градусов. Об этом предупредили синоптики регионального гидрометеоцентра. «Последние дожди пройдут в Челябинской области в ночь на 7 июля. Уже в пятницу днем на Южном Урале ожидается 33 градуса тепла. А 8 и 9 июля столбики термометров будут подниматься до 32-36 градусов», — рассказали URA.RU в челябинском ЦГМС. В самом Челябинске будет чуть прохладнее — до 31 градуса. Жару усугубит солнечная погода и слабый ветер. Температурный максимум ожидается в регионе на следующей неделе, когда челябинцам обещают практически 40-градусную жару. Уже с сегодняшнего дня федеральные трассы региона начали закрывать для тяжеловесного транспорта — ограничение будет действовать до 20:00 и может повториться в последующие дни.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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