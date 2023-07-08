08 июля 2023
07 июля 2023

В одном из районов Челябинской области закрыли движение из-за ралли «Шелковый путь»

© Служба новостей «URA.RU»
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Ралли Шелковый путь Кундравы Челябинск, ралли
Дороги будут закрыты до 19:00 воскресенья Фото:

В Пластовском районе Челябинской области временно закрыли движение на трех дорогах из-за проведения ралли «Шелковый путь». Ограничение продлится до семи часов вечера 9 июля, сообщили в управлении ГИБДД по Челябинской области.

«В целях обеспечения безопасности дорожного движения в период проведения международного ралли „Шелковый путь“ 9 июля на территории Пластовского района Челябинской области вводится временное прекращение движения транспортных средств. Оно будет действовать с 08:00 до 19:00», — говорится в сообщении Госавтоинспекции в telegram-канале.

Уточняется, что закрыто движение по трассе село Степнинское — село Степное; по проселочным дорогам села Степное; по правой стороне автодороги Степнинское — Степное от реки Курасан на протяжении 4 километров; по правой стороне от трассы Южноуральск — Магнитогорск от моста на реку Уй на протяжении 24 километров. Ралли стартовало 6 июля в Казани, завершится оно 15 июля в Москве.

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В Пластовском районе Челябинской области временно закрыли движение на трех дорогах из-за проведения ралли «Шелковый путь». Ограничение продлится до семи часов вечера 9 июля, сообщили в управлении ГИБДД по Челябинской области. «В целях обеспечения безопасности дорожного движения в период проведения международного ралли „Шелковый путь“ 9 июля на территории Пластовского района Челябинской области вводится временное прекращение движения транспортных средств. Оно будет действовать с 08:00 до 19:00», — говорится в сообщении Госавтоинспекции в telegram-канале. Уточняется, что закрыто движение по трассе село Степнинское — село Степное; по проселочным дорогам села Степное; по правой стороне автодороги Степнинское — Степное от реки Курасан на протяжении 4 километров; по правой стороне от трассы Южноуральск — Магнитогорск от моста на реку Уй на протяжении 24 километров. Ралли стартовало 6 июля в Казани, завершится оно 15 июля в Москве.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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