В одном из районов Челябинской области закрыли движение из-за ралли «Шелковый путь»

09 июля 2023 в 10:28 Размер текста - 17 +

Дороги будут закрыты до 19:00 воскресенья Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Пластовском районе Челябинской области временно закрыли движение на трех дорогах из-за проведения ралли «Шелковый путь». Ограничение продлится до семи часов вечера 9 июля, сообщили в управлении ГИБДД по Челябинской области. «В целях обеспечения безопасности дорожного движения в период проведения международного ралли „Шелковый путь“ 9 июля на территории Пластовского района Челябинской области вводится временное прекращение движения транспортных средств. Оно будет действовать с 08:00 до 19:00», — говорится в сообщении Госавтоинспекции в telegram-канале. Уточняется, что закрыто движение по трассе село Степнинское — село Степное; по проселочным дорогам села Степное; по правой стороне автодороги Степнинское — Степное от реки Курасан на протяжении 4 километров; по правой стороне от трассы Южноуральск — Магнитогорск от моста на реку Уй на протяжении 24 километров. Ралли стартовало 6 июля в Казани, завершится оно 15 июля в Москве.

В Пластовском районе Челябинской области временно закрыли движение на трех дорогах из-за проведения ралли «Шелковый путь». Ограничение продлится до семи часов вечера 9 июля, сообщили в управлении ГИБДД по Челябинской области. «В целях обеспечения безопасности дорожного движения в период проведения международного ралли „Шелковый путь“ 9 июля на территории Пластовского района Челябинской области вводится временное прекращение движения транспортных средств. Оно будет действовать с 08:00 до 19:00», — говорится в сообщении Госавтоинспекции в telegram-канале. Уточняется, что закрыто движение по трассе село Степнинское — село Степное; по проселочным дорогам села Степное; по правой стороне автодороги Степнинское — Степное от реки Курасан на протяжении 4 километров; по правой стороне от трассы Южноуральск — Магнитогорск от моста на реку Уй на протяжении 24 километров. Ралли стартовало 6 июля в Казани, завершится оно 15 июля в Москве.