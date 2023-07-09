Австрийский концерн OMV пообещал закупать у России газ, несмотря на санкции

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Алексей Текслер с рабочим визитом в Каслинском муниципальном районе. Челябинск, газ, огнеопасно, газопровод, газификация, газовая труба, газоснабжение
Российский газ продолжит поступать в Австрию, заявил Альфред Штерн Фото:
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Австрийская компания OMV будет продолжать закупку российского газа в рамках долгосрочного контракта, несмотря на санкции. Об этом рассказал руководитель компании Альфред Штерн.

«Мы собираемся продолжать получать объемы российского газа от „Газпрома“ до тех пор, пока они будут его поставлять», — передает слова Штерна газета Financial Times. Штерн предупредил, что санкции против российского газа могут иметь серьезные последствия. По его мнению, устранение определенных источников газа может привести к росту цен. Он также добавил, что OMV готова закупать газ из любого другого юридически приемлемого источника.

Ранее премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер заявил, что Германия также не хочет полностью отказываться от поставок российского газа в страну. Он поддерживает поиск дипломатического решения украинского конфликта и призывает не блокировать доступ к российскому топливу в долгосрочной перспективе. Не намерена отказываться от российского газа и Турция. Анкара планирует использовать новое месторождение и продолжить приобретение газа у России, передает телеканал 360. Отмечается, что и Польша по-прежнему получает российский газ, сообщает «Царьград».

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Австрийская компания OMV будет продолжать закупку российского газа в рамках долгосрочного контракта, несмотря на санкции. Об этом рассказал руководитель компании Альфред Штерн. «Мы собираемся продолжать получать объемы российского газа от „Газпрома“ до тех пор, пока они будут его поставлять», — передает слова Штерна газета Financial Times. Штерн предупредил, что санкции против российского газа могут иметь серьезные последствия. По его мнению, устранение определенных источников газа может привести к росту цен. Он также добавил, что OMV готова закупать газ из любого другого юридически приемлемого источника. Ранее премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер заявил, что Германия также не хочет полностью отказываться от поставок российского газа в страну. Он поддерживает поиск дипломатического решения украинского конфликта и призывает не блокировать доступ к российскому топливу в долгосрочной перспективе. Не намерена отказываться от российского газа и Турция. Анкара планирует использовать новое месторождение и продолжить приобретение газа у России, передает телеканал 360. Отмечается, что и Польша по-прежнему получает российский газ, сообщает «Царьград».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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