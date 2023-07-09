Австрийский концерн OMV пообещал закупать у России газ, несмотря на санкции

09 июля 2023 в 12:25 Размер текста - 17 +

Российский газ продолжит поступать в Австрию, заявил Альфред Штерн Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Газовый кризис в Европе Австрийская компания OMV будет продолжать закупку российского газа в рамках долгосрочного контракта, несмотря на санкции. Об этом рассказал руководитель компании Альфред Штерн. «Мы собираемся продолжать получать объемы российского газа от „Газпрома“ до тех пор, пока они будут его поставлять», — передает слова Штерна газета Financial Times. Штерн предупредил, что санкции против российского газа могут иметь серьезные последствия. По его мнению, устранение определенных источников газа может привести к росту цен. Он также добавил, что OMV готова закупать газ из любого другого юридически приемлемого источника. Ранее премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер заявил, что Германия также не хочет полностью отказываться от поставок российского газа в страну. Он поддерживает поиск дипломатического решения украинского конфликта и призывает не блокировать доступ к российскому топливу в долгосрочной перспективе. Не намерена отказываться от российского газа и Турция. Анкара планирует использовать новое месторождение и продолжить приобретение газа у России, передает телеканал 360. Отмечается, что и Польша по-прежнему получает российский газ, сообщает «Царьград».

Австрийская компания OMV будет продолжать закупку российского газа в рамках долгосрочного контракта, несмотря на санкции. Об этом рассказал руководитель компании Альфред Штерн. «Мы собираемся продолжать получать объемы российского газа от „Газпрома“ до тех пор, пока они будут его поставлять», — передает слова Штерна газета Financial Times. Штерн предупредил, что санкции против российского газа могут иметь серьезные последствия. По его мнению, устранение определенных источников газа может привести к росту цен. Он также добавил, что OMV готова закупать газ из любого другого юридически приемлемого источника. Ранее премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер заявил, что Германия также не хочет полностью отказываться от поставок российского газа в страну. Он поддерживает поиск дипломатического решения украинского конфликта и призывает не блокировать доступ к российскому топливу в долгосрочной перспективе. Не намерена отказываться от российского газа и Турция. Анкара планирует использовать новое месторождение и продолжить приобретение газа у России, передает телеканал 360. Отмечается, что и Польша по-прежнему получает российский газ, сообщает «Царьград».