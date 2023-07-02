В Германии не хотят навсегда отказываться от газа из РФ

02 июля 2023 в 12:35 Размер текста - 17 +

Путь к российскому газу не должен быть заблокирован в долгосрочной перспективе, заявил Михаэль Кречмер Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Германия не хочет навсегда отказываться от поставок российского газа в страну. Об этом заявил премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер. Он призвал не допустить такого исхода. «Премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер настаивает на дипломатическом решении проблемы Украины и не хочет, чтобы путь к российскому газу был заблокирован в долгосрочной перспективе», — пишет немецкое издание N-TV. По словам Кречмера, Германия не должна «закрывать путь к российскому газу». Он призвал правительство к дипломатии с Россией. «Большая часть людей выступает за дипломатическое решение», — заключил Кречмер. Помощник канцлера ФРГ Олафа Шольца Йорг Кукис заявил, что решение отказаться от российского газа стало огромным стрессом для Германии, передает телеканал 360. Он уточнил, что стране очень сложно заменять газ из РФ. Министр экономики и вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек предрек остановку промышленности без российского газа, пишет «Национальная служба новостей».

Германия не хочет навсегда отказываться от поставок российского газа в страну. Об этом заявил премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер. Он призвал не допустить такого исхода. «Премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер настаивает на дипломатическом решении проблемы Украины и не хочет, чтобы путь к российскому газу был заблокирован в долгосрочной перспективе», — пишет немецкое издание N-TV. По словам Кречмера, Германия не должна «закрывать путь к российскому газу». Он призвал правительство к дипломатии с Россией. «Большая часть людей выступает за дипломатическое решение», — заключил Кречмер. Помощник канцлера ФРГ Олафа Шольца Йорг Кукис заявил, что решение отказаться от российского газа стало огромным стрессом для Германии, передает телеканал 360. Он уточнил, что стране очень сложно заменять газ из РФ. Министр экономики и вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек предрек остановку промышленности без российского газа, пишет «Национальная служба новостей».