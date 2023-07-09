09 июля 2023

В Екатеринбурге пройдут всероссийские соревнования по BMX-фристайлу

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Кубок города Екатеринбурга RCC Extreme. Екатеринбург, bmx, rcc extreme
Принять участие смогут все желающие от 6 лет Фото:

Площадка RCC Extreme в Екатеринбурге примет Чемпионат и Первенство Свердловской области по BMX-фристайлу, а также городские соревнования «Кубок города Екатеринбурга RCC Extreme». Любители экстрима соберутся на споте у КРК «Уралец» уже 15 июля.

Принять участие смогут все желающие от 6 лет. В рамках открытых соревнований представлены следующие дисциплины: «самокат стрит», «самокат парк», «ВМХ стрит», «ВМХ парк» и «скейтборд стрит».

Спортсмены поборются за медали и грамоты и имеют возможность получить денежный приз, сообщает пресс-служба «Русской медной компании». Для регистрации достаточно просто прийти на соревнования, а также иметь при себе шлем и письменное согласие от родителей или законных представителей.

В прошлом городском контесте в июне приняли участие 144 человека. Проведение таких соревнований по экстремальным видам спорта стало возможным благодаря появлению в Екатеринбурге современной площадки. RCC Extreme проводит уже четвертый контест с начала сезона. Регистрация стартует 15 июля в 10:00. Участие бесплатное для всех желающих.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Площадка RCC Extreme в Екатеринбурге примет Чемпионат и Первенство Свердловской области по BMX-фристайлу, а также городские соревнования «Кубок города Екатеринбурга RCC Extreme». Любители экстрима соберутся на споте у КРК «Уралец» уже 15 июля. Принять участие смогут все желающие от 6 лет. В рамках открытых соревнований представлены следующие дисциплины: «самокат стрит», «самокат парк», «ВМХ стрит», «ВМХ парк» и «скейтборд стрит». Спортсмены поборются за медали и грамоты и имеют возможность получить денежный приз, сообщает пресс-служба «Русской медной компании». Для регистрации достаточно просто прийти на соревнования, а также иметь при себе шлем и письменное согласие от родителей или законных представителей. В прошлом городском контесте в июне приняли участие 144 человека. Проведение таких соревнований по экстремальным видам спорта стало возможным благодаря появлению в Екатеринбурге современной площадки. RCC Extreme проводит уже четвертый контест с начала сезона. Регистрация стартует 15 июля в 10:00. Участие бесплатное для всех желающих.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...