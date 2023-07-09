В Екатеринбурге пройдут всероссийские соревнования по BMX-фристайлу

Площадка RCC Extreme в Екатеринбурге примет Чемпионат и Первенство Свердловской области по BMX-фристайлу, а также городские соревнования «Кубок города Екатеринбурга RCC Extreme». Любители экстрима соберутся на споте у КРК «Уралец» уже 15 июля.
Принять участие смогут все желающие от 6 лет. В рамках открытых соревнований представлены следующие дисциплины: «самокат стрит», «самокат парк», «ВМХ стрит», «ВМХ парк» и «скейтборд стрит».
Спортсмены поборются за медали и грамоты и имеют возможность получить денежный приз, сообщает пресс-служба «Русской медной компании». Для регистрации достаточно просто прийти на соревнования, а также иметь при себе шлем и письменное согласие от родителей или законных представителей.
В прошлом городском контесте в июне приняли участие 144 человека. Проведение таких соревнований по экстремальным видам спорта стало возможным благодаря появлению в Екатеринбурге современной площадки. RCC Extreme проводит уже четвертый контест с начала сезона. Регистрация стартует 15 июля в 10:00. Участие бесплатное для всех желающих.
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