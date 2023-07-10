В Челябинске 40-градусную жару сменят дожди и грозы

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
День города и День металлурга. Магнитогорск, лето, непогода, ограждение, велосипедист, ливень
В Челябинске 13 июля ожидают дожди, грозы и снижение температуры до 27 градусов Фото:

В Челябинске жару в 40 градусов 13 июля сменят дожди с громом и грозами. Об этом URA.RU сообщили в региональном гидрометцентре.

«Температура воздуха в Челябинске достигнет 40 градусов 11 июля. Ночью на 13 июля начнутся кратковременные дожди и грозы, а столбики термометров покажут до 27 градусов», — рассказали URA.RU в челябинском ЦГМС.

Согласно долгосрочному прогнозу, 14 июля Челябинск ожидает резкое похолодание до 21 градуса. Синоптики отмечают, что к выходным температура воздуха ночью опустится до 13-14 градусов.

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Челябинске жару в 40 градусов 13 июля сменят дожди с громом и грозами. Об этом URA.RU сообщили в региональном гидрометцентре. «Температура воздуха в Челябинске достигнет 40 градусов 11 июля. Ночью на 13 июля начнутся кратковременные дожди и грозы, а столбики термометров покажут до 27 градусов», — рассказали URA.RU в челябинском ЦГМС. Согласно долгосрочному прогнозу, 14 июля Челябинск ожидает резкое похолодание до 21 градуса. Синоптики отмечают, что к выходным температура воздуха ночью опустится до 13-14 градусов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...