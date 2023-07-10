В Челябинске 40-градусную жару сменят дожди и грозы

В Челябинске 13 июля ожидают дожди, грозы и снижение температуры до 27 градусов Фото: Илья Московец © URA.RU

В Челябинске жару в 40 градусов 13 июля сменят дожди с громом и грозами. Об этом URA.RU сообщили в региональном гидрометцентре.

«Температура воздуха в Челябинске достигнет 40 градусов 11 июля. Ночью на 13 июля начнутся кратковременные дожди и грозы, а столбики термометров покажут до 27 градусов», — рассказали URA.RU в челябинском ЦГМС.

Согласно долгосрочному прогнозу, 14 июля Челябинск ожидает резкое похолодание до 21 градуса. Синоптики отмечают, что к выходным температура воздуха ночью опустится до 13-14 градусов.