Пермячка в суде добилась досрочной пенсии

12 июля 2023 в 08:49 Размер текста - 17 +

Суд постановил назначить истцу пенсию с начала 2023 года Фото: Илья Московец © URA.RU Жительница Соликамска Пермского края смогла добиться через суд от Пенсионного Фонда РФ назначения досрочной страховой пенсии. Женщина работала во вредных условиях труда, однако в фонде это не признавали и не назначали ей пособие, сообщается в решении на сайте Соликамского городского суда. «Суд решил: обязать отделение Фонда Пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Пермскому краю назначить истцу досрочно страховую пенсию по старости», — говорится в решении. Пенсия должна быть назначена женщине еще с начала 2023 года. Истец до сих пор продолжает работать лаборантом химического цеха Соликамского магниевого завода. Сотрудница каждый рабочий подвергает себя радиационному облучению. Во вредных условиях женщина работает 80% рабочего времени. В ПФР не стали включать годы работы истца в специальный стаж, так как должность лаборанта не предусмотрена в перечне профессий с вредными условиями труда. Однако суд постановил, что наносимый вред является весомым доказательством того, что истец имеет право на досрочную пенсию.

Жительница Соликамска Пермского края смогла добиться через суд от Пенсионного Фонда РФ назначения досрочной страховой пенсии. Женщина работала во вредных условиях труда, однако в фонде это не признавали и не назначали ей пособие, сообщается в решении на сайте Соликамского городского суда. «Суд решил: обязать отделение Фонда Пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Пермскому краю назначить истцу досрочно страховую пенсию по старости», — говорится в решении. Пенсия должна быть назначена женщине еще с начала 2023 года. Истец до сих пор продолжает работать лаборантом химического цеха Соликамского магниевого завода. Сотрудница каждый рабочий подвергает себя радиационному облучению. Во вредных условиях женщина работает 80% рабочего времени. В ПФР не стали включать годы работы истца в специальный стаж, так как должность лаборанта не предусмотрена в перечне профессий с вредными условиями труда. Однако суд постановил, что наносимый вред является весомым доказательством того, что истец имеет право на досрочную пенсию.