11 июля 2023

Пермячка в суде добилась досрочной пенсии

© Служба новостей «URA.RU»
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Приговор Нафису Фаттахову. Магнитогорск, приговор, фемида, правосудие, суд
Суд постановил назначить истцу пенсию с начала 2023 года Фото:

Жительница Соликамска Пермского края смогла добиться через суд от Пенсионного Фонда РФ назначения досрочной страховой пенсии. Женщина работала во вредных условиях труда, однако в фонде это не признавали и не назначали ей пособие, сообщается в решении на сайте Соликамского городского суда.

«Суд решил: обязать отделение Фонда Пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Пермскому краю назначить истцу досрочно страховую пенсию по старости», — говорится в решении. Пенсия должна быть назначена женщине еще с начала 2023 года.

Истец до сих пор продолжает работать лаборантом химического цеха Соликамского магниевого завода. Сотрудница каждый рабочий подвергает себя радиационному облучению. Во вредных условиях женщина работает 80% рабочего времени. В ПФР не стали включать годы работы истца в специальный стаж, так как должность лаборанта не предусмотрена в перечне профессий с вредными условиями труда. Однако суд постановил, что наносимый вред является весомым доказательством того, что истец имеет право на досрочную пенсию.

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Жительница Соликамска Пермского края смогла добиться через суд от Пенсионного Фонда РФ назначения досрочной страховой пенсии. Женщина работала во вредных условиях труда, однако в фонде это не признавали и не назначали ей пособие, сообщается в решении на сайте Соликамского городского суда. «Суд решил: обязать отделение Фонда Пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Пермскому краю назначить истцу досрочно страховую пенсию по старости», — говорится в решении. Пенсия должна быть назначена женщине еще с начала 2023 года. Истец до сих пор продолжает работать лаборантом химического цеха Соликамского магниевого завода. Сотрудница каждый рабочий подвергает себя радиационному облучению. Во вредных условиях женщина работает 80% рабочего времени. В ПФР не стали включать годы работы истца в специальный стаж, так как должность лаборанта не предусмотрена в перечне профессий с вредными условиями труда. Однако суд постановил, что наносимый вред является весомым доказательством того, что истец имеет право на досрочную пенсию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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