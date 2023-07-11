Свердловские волонтеры рассказали, как идут поиски пропавшего шесть дней назад пенсионера

Телефон пропавшего свердловского пенсионера последний раз был включен 10 июля

12 июля 2023 в 06:26 Размер текста - 17 +

Волонтеры на квадроциклах патрулируют территорию, где может находиться пенсионер Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Житель поселка Солнечный (Свердловская область) 78-летний Сергей Иванов пропал 5 июля. Телефон пенсионера был доступен до 10 июля, однако на звонки мужчина не отвечал. Полиция совместно с волонтерами продолжают патрулировать на квадроциклах территорию, где может находиться свердловчанин, сообщили в соцсети поисково-спасательного отряда «Прорыв». «Сергей Иванов ушел в неизвестном направлении шесть дней назад, и до сих пор о его место нахождении ничего не известно. Телефон пропавшего был доступен до вчерашнего дня. Но все это время на звонки никто не отвечал <…> На квадроциклах, мотоциклах и пешком обследуется квадрат за квадратом. Поисковая группа отработала информацию по биллингу, на сегодняшний день дающую надежду на положительный исход поисково-спасательного мероприятия», — сообщили соцсети «Вконтакте» волонтеры поисково-спасательного отряда «Прорыв». Волонтеры попросил всех, кто видел пенсионера или знает, где он находится, обратиться по номеру 8 (900) 044-02-20. Кроме этого поисковики призвали водителей, кто был 8 июля возле поселка Солнечный, проверить видеорегистраторы, возможно на них был пропавший мужчина. Фото: поисково-спасательный отряд «Прорыв» в соцсети «Вконтакте» Фото: поисково-спасательный отряд «Прорыв» в соцсети «Вконтакте» Фото: поисково-спасательный отряд «Прорыв» в соцсети «Вконтакте» Фото: поисково-спасательный отряд «Прорыв» в соцсети «Вконтакте»

Житель поселка Солнечный (Свердловская область) 78-летний Сергей Иванов пропал 5 июля. Телефон пенсионера был доступен до 10 июля, однако на звонки мужчина не отвечал. Полиция совместно с волонтерами продолжают патрулировать на квадроциклах территорию, где может находиться свердловчанин, сообщили в соцсети поисково-спасательного отряда «Прорыв». «Сергей Иванов ушел в неизвестном направлении шесть дней назад, и до сих пор о его место нахождении ничего не известно. Телефон пропавшего был доступен до вчерашнего дня. Но все это время на звонки никто не отвечал <…> На квадроциклах, мотоциклах и пешком обследуется квадрат за квадратом. Поисковая группа отработала информацию по биллингу, на сегодняшний день дающую надежду на положительный исход поисково-спасательного мероприятия», — сообщили соцсети «Вконтакте» волонтеры поисково-спасательного отряда «Прорыв». Волонтеры попросил всех, кто видел пенсионера или знает, где он находится, обратиться по номеру 8 (900) 044-02-20. Кроме этого поисковики призвали водителей, кто был 8 июля возле поселка Солнечный, проверить видеорегистраторы, возможно на них был пропавший мужчина.