11 июля 2023

Свердловские волонтеры рассказали, как идут поиски пропавшего шесть дней назад пенсионера

Телефон пропавшего свердловского пенсионера последний раз был включен 10 июля
© Служба новостей «URA.RU»
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Строительная площадка хранилища РАО. Красноярский край, Железногорск, строители, квадроцикл
Волонтеры на квадроциклах патрулируют территорию, где может находиться пенсионер Фото:

Житель поселка Солнечный (Свердловская область) 78-летний Сергей Иванов пропал 5 июля. Телефон пенсионера был доступен до 10 июля, однако на звонки мужчина не отвечал. Полиция совместно с волонтерами продолжают патрулировать на квадроциклах территорию, где может находиться свердловчанин, сообщили в соцсети поисково-спасательного отряда «Прорыв».

«Сергей Иванов ушел в неизвестном направлении шесть дней назад, и до сих пор о его место нахождении ничего не известно. Телефон пропавшего был доступен до вчерашнего дня. Но все это время на звонки никто не отвечал <…> На квадроциклах, мотоциклах и пешком обследуется квадрат за квадратом. Поисковая группа отработала информацию по биллингу, на сегодняшний день дающую надежду на положительный исход поисково-спасательного мероприятия», — сообщили соцсети «Вконтакте» волонтеры поисково-спасательного отряда «Прорыв».

Волонтеры попросил всех, кто видел пенсионера или знает, где он находится, обратиться по номеру 8 (900) 044-02-20. Кроме этого поисковики призвали водителей, кто был 8 июля возле поселка Солнечный, проверить видеорегистраторы, возможно на них был пропавший мужчина.

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Житель поселка Солнечный (Свердловская область) 78-летний Сергей Иванов пропал 5 июля. Телефон пенсионера был доступен до 10 июля, однако на звонки мужчина не отвечал. Полиция совместно с волонтерами продолжают патрулировать на квадроциклах территорию, где может находиться свердловчанин, сообщили в соцсети поисково-спасательного отряда «Прорыв». «Сергей Иванов ушел в неизвестном направлении шесть дней назад, и до сих пор о его место нахождении ничего не известно. Телефон пропавшего был доступен до вчерашнего дня. Но все это время на звонки никто не отвечал <…> На квадроциклах, мотоциклах и пешком обследуется квадрат за квадратом. Поисковая группа отработала информацию по биллингу, на сегодняшний день дающую надежду на положительный исход поисково-спасательного мероприятия», — сообщили соцсети «Вконтакте» волонтеры поисково-спасательного отряда «Прорыв». Волонтеры попросил всех, кто видел пенсионера или знает, где он находится, обратиться по номеру 8 (900) 044-02-20. Кроме этого поисковики призвали водителей, кто был 8 июля возле поселка Солнечный, проверить видеорегистраторы, возможно на них был пропавший мужчина.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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