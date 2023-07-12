Пермякам предлагают попробовать себя в средневековых профессиях

На пермском фестивале «Железный город» обучат средневековым профессиям углежога, литейщика и ювелира

Древние традиции работы с металлом покажут в Чусовом Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В Чусовом (Пермский край) каждый сможет испытать на себе средневековые профессии углежога, литейщика и ювелира. Такая возможность представится гостям фестиваля «Железный город», сообщают в министерстве культуры Прикамья.

«На интерактивных площадках „Железного города“ каждый сможет попробовать себя в роли углежога, литейщика, ювелира. Реконструкторы покажут весь цикл средневекового металлургического производства от добычи и плавки руды до создания ювелирных и кованых изделий, а на площадке экспериментальной археологии будут плавить металл из настоящей средневековой крицы», — говорится на сайте минкульта.

Город Чусовой исторически тесно связан с металлургией. Металл здесь плавили еще в эпоху Средневековья, а позже река Чусовая стала главной дорогой для караванов, которые везли продукцию уральских горных заводов. В 1879 году здесь был основан Чусовской металлургический завод. Фестиваль «Железный город» пройдет в Чусовом на пляже «Тополя» 16 июля.