Депутат Госдумы Бурматов обвинил черных лесорубов в пожарах

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Лесной пожар на озере Глухое. Свердловская область, пожар, огонь, лес горит, лесной пожар, пожар в лесу
В борьбе с лесными пожарами поможет их профилактика, уверен Бурматов Фото:
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Лесные пожары в России 2023

Частыми виновниками пожаров в России являются люди: черные лесорубы, скрывающие следы незаконной вырубки леса, невнимательные граждане, забывшие потушить костер, а также сельхозпроизводители, производящие пал травы. Для борьбы с антропогенным фактором возникновения пожаров необходимо возродить институт лесничих, считает депутат Госдумы, первый заместитель председателя комитета по экологии Владимир Бурматов.

«Черные лесорубы часто являются поджигателями — скрывают следы вырубок или устраивают низовой пал, чтобы перевести лес в другую категорию и получить возможность его вырубать. Часто „сухие грозы“ пытаются выставить причиной пожаров, но когда начинаешь проверять, выясняется, что почему-то очаг возгорания возле дороги, а это сразу указывает на антропогенный характер. Либо костер развели и не потушили, либо лес поджигали для того, чтобы вырубки скрыть, либо пироманы какие-то, либо это может быть граница сельхозугодий — низовой пал пошел от того, что траву поджигали сельхозпроизводители, фермеры, и перекинулось на лесной массив», — считает Владимир Бурматов.

Для предотвращения поджогов необходимо возвращать лесничих в леса, уверен депутат. «Численность лесничих необходимо довести до хотя бы той численности, которая была при Советском Союзе, а лучше еще увеличить. Также им нужно поднять зарплату, потому что сейчас за те деньги, которые им платят, чуть выше прожиточного минимума, никто не идет работать. Я прямо настаиваю и неоднократно на комитете поднимал этот вопрос, но мы слышим ответ, что у Минприроды денег нет, но они есть, потому что по итогам года несколько миллиардов рублей остаются неосвоенными. Их можно было бы направить на это. Это было бы частью системы предотвращения и профилактики лесных пожаров», — заявил Бурматов.

Ранее в беседе с URA.RU с идеей увеличить число лесников и лесной охраны выступил также член Международного Социально-Экологического Союза Михаил Юрченко. По его мнению, они смогут следить за поведением людей в лесах и успеют быстрее выявлять очаги возгорания. Также в борьбе со стихией и для сохранения природного фонда поможет мировой опыт — участие бизнеса, который сможет помогать с финансированием.

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Частыми виновниками пожаров в России являются люди: черные лесорубы, скрывающие следы незаконной вырубки леса, невнимательные граждане, забывшие потушить костер, а также сельхозпроизводители, производящие пал травы. Для борьбы с антропогенным фактором возникновения пожаров необходимо возродить институт лесничих, считает депутат Госдумы, первый заместитель председателя комитета по экологии Владимир Бурматов. «Черные лесорубы часто являются поджигателями — скрывают следы вырубок или устраивают низовой пал, чтобы перевести лес в другую категорию и получить возможность его вырубать. Часто „сухие грозы“ пытаются выставить причиной пожаров, но когда начинаешь проверять, выясняется, что почему-то очаг возгорания возле дороги, а это сразу указывает на антропогенный характер. Либо костер развели и не потушили, либо лес поджигали для того, чтобы вырубки скрыть, либо пироманы какие-то, либо это может быть граница сельхозугодий — низовой пал пошел от того, что траву поджигали сельхозпроизводители, фермеры, и перекинулось на лесной массив», — считает Владимир Бурматов. Для предотвращения поджогов необходимо возвращать лесничих в леса, уверен депутат. «Численность лесничих необходимо довести до хотя бы той численности, которая была при Советском Союзе, а лучше еще увеличить. Также им нужно поднять зарплату, потому что сейчас за те деньги, которые им платят, чуть выше прожиточного минимума, никто не идет работать. Я прямо настаиваю и неоднократно на комитете поднимал этот вопрос, но мы слышим ответ, что у Минприроды денег нет, но они есть, потому что по итогам года несколько миллиардов рублей остаются неосвоенными. Их можно было бы направить на это. Это было бы частью системы предотвращения и профилактики лесных пожаров», — заявил Бурматов. Ранее в беседе с URA.RU с идеей увеличить число лесников и лесной охраны выступил также член Международного Социально-Экологического Союза Михаил Юрченко. По его мнению, они смогут следить за поведением людей в лесах и успеют быстрее выявлять очаги возгорания. Также в борьбе со стихией и для сохранения природного фонда поможет мировой опыт — участие бизнеса, который сможет помогать с финансированием.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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