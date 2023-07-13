Депутат Госдумы Бурматов обвинил черных лесорубов в пожарах

13 июля 2023 в 11:01 Размер текста - 17 +

В борьбе с лесными пожарами поможет их профилактика, уверен Бурматов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Лесные пожары в России 2023 Частыми виновниками пожаров в России являются люди: черные лесорубы, скрывающие следы незаконной вырубки леса, невнимательные граждане, забывшие потушить костер, а также сельхозпроизводители, производящие пал травы. Для борьбы с антропогенным фактором возникновения пожаров необходимо возродить институт лесничих, считает депутат Госдумы, первый заместитель председателя комитета по экологии Владимир Бурматов. «Черные лесорубы часто являются поджигателями — скрывают следы вырубок или устраивают низовой пал, чтобы перевести лес в другую категорию и получить возможность его вырубать. Часто „сухие грозы“ пытаются выставить причиной пожаров, но когда начинаешь проверять, выясняется, что почему-то очаг возгорания возле дороги, а это сразу указывает на антропогенный характер. Либо костер развели и не потушили, либо лес поджигали для того, чтобы вырубки скрыть, либо пироманы какие-то, либо это может быть граница сельхозугодий — низовой пал пошел от того, что траву поджигали сельхозпроизводители, фермеры, и перекинулось на лесной массив», — считает Владимир Бурматов. Для предотвращения поджогов необходимо возвращать лесничих в леса, уверен депутат. «Численность лесничих необходимо довести до хотя бы той численности, которая была при Советском Союзе, а лучше еще увеличить. Также им нужно поднять зарплату, потому что сейчас за те деньги, которые им платят, чуть выше прожиточного минимума, никто не идет работать. Я прямо настаиваю и неоднократно на комитете поднимал этот вопрос, но мы слышим ответ, что у Минприроды денег нет, но они есть, потому что по итогам года несколько миллиардов рублей остаются неосвоенными. Их можно было бы направить на это. Это было бы частью системы предотвращения и профилактики лесных пожаров», — заявил Бурматов. Ранее в беседе с URA.RU с идеей увеличить число лесников и лесной охраны выступил также член Международного Социально-Экологического Союза Михаил Юрченко. По его мнению, они смогут следить за поведением людей в лесах и успеют быстрее выявлять очаги возгорания. Также в борьбе со стихией и для сохранения природного фонда поможет мировой опыт — участие бизнеса, который сможет помогать с финансированием. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Частыми виновниками пожаров в России являются люди: черные лесорубы, скрывающие следы незаконной вырубки леса, невнимательные граждане, забывшие потушить костер, а также сельхозпроизводители, производящие пал травы. Для борьбы с антропогенным фактором возникновения пожаров необходимо возродить институт лесничих, считает депутат Госдумы, первый заместитель председателя комитета по экологии Владимир Бурматов. «Черные лесорубы часто являются поджигателями — скрывают следы вырубок или устраивают низовой пал, чтобы перевести лес в другую категорию и получить возможность его вырубать. Часто „сухие грозы“ пытаются выставить причиной пожаров, но когда начинаешь проверять, выясняется, что почему-то очаг возгорания возле дороги, а это сразу указывает на антропогенный характер. Либо костер развели и не потушили, либо лес поджигали для того, чтобы вырубки скрыть, либо пироманы какие-то, либо это может быть граница сельхозугодий — низовой пал пошел от того, что траву поджигали сельхозпроизводители, фермеры, и перекинулось на лесной массив», — считает Владимир Бурматов. Для предотвращения поджогов необходимо возвращать лесничих в леса, уверен депутат. «Численность лесничих необходимо довести до хотя бы той численности, которая была при Советском Союзе, а лучше еще увеличить. Также им нужно поднять зарплату, потому что сейчас за те деньги, которые им платят, чуть выше прожиточного минимума, никто не идет работать. Я прямо настаиваю и неоднократно на комитете поднимал этот вопрос, но мы слышим ответ, что у Минприроды денег нет, но они есть, потому что по итогам года несколько миллиардов рублей остаются неосвоенными. Их можно было бы направить на это. Это было бы частью системы предотвращения и профилактики лесных пожаров», — заявил Бурматов. Ранее в беседе с URA.RU с идеей увеличить число лесников и лесной охраны выступил также член Международного Социально-Экологического Союза Михаил Юрченко. По его мнению, они смогут следить за поведением людей в лесах и успеют быстрее выявлять очаги возгорания. Также в борьбе со стихией и для сохранения природного фонда поможет мировой опыт — участие бизнеса, который сможет помогать с финансированием.