В Экологическом союзе объяснили, почему нужно увеличивать число лесников

Член Экологического союза Юрченко: 90% всех лесных пожаров искусственного происхождения

05 июля 2023 в 11:11 Размер текста - 17 +

Изменения в Лесном кодексе 20 лет назад сократили число лесников, отметил Михаил Юрченко Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Лесные пожары в России 2023 Необходимо увеличить количество лесников и лесной охраны, чтобы следить за поведением людей в лесах и успевать быстрее выявлять очаги возгорания. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился член Международного Социально-Экологического Союза, общественный деятель Михаил Юрченко. «Хотелось бы вернуться к старому Лесному кодексу, где все это было прописано по пунктам. 20 лет назад в нем внесли изменения и всех очень сильно сократили — лесную охрану, лесников, поэтому просто следить за поведением людей в лесу практически некому. А ведь предотвращать пожары гораздо проще, чем их тушить. 90% всех лесных пожаров — искусственного происхождения. В этом виноваты люди. Единичный случай, когда молния в дерево ударит. В основном от населенных пунктов идут пожары в лес, а не наоборот», — объяснил Михаил Юрченко. Член Международного Социально-Экологического Союза напомнил о необходимости установки в лесах специальных информационных табличек. «Нужны аншлаги (объявления в лесу, напоминающие о правилах поведения и осторожном обращении с огнем) — „Нельзя жечь лес“, „Нельзя жечь траву“. Где-то их ставят, а где-то нет. Люди потом ходят и говорят: „А мы не знали, что здесь нельзя костер разводить“. Не менее важный фактор — запрет на посещение людьми лесов. Это делается в определенные пожароопасные периоды, особенно весной. Такие постановления есть. Это на уровне губернатора. Он имеет право такое вводить. Но, конечно, ими пользуются ограниченно», — подчеркнул Юрченко. При этом собеседник агентства согласился, что климатические изменения сказываются на увеличении числа лесных пожаров. «Климат меняется. Учащаются периоды засухи и ливневых дождей. Засуха помогает [развитию лесных пожаров], опустынивание в южных районах, в Сибири», — добавил он. Ранее климатолог ФГБУ «Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» Николай Терешонок заявил, что увеличение частоты периодов засухи и природных лесных пожаров являются факторами активного развития глобального потепления в России и мире. Причем, катаклизмы будут все более длительными. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Необходимо увеличить количество лесников и лесной охраны, чтобы следить за поведением людей в лесах и успевать быстрее выявлять очаги возгорания. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился член Международного Социально-Экологического Союза, общественный деятель Михаил Юрченко. «Хотелось бы вернуться к старому Лесному кодексу, где все это было прописано по пунктам. 20 лет назад в нем внесли изменения и всех очень сильно сократили — лесную охрану, лесников, поэтому просто следить за поведением людей в лесу практически некому. А ведь предотвращать пожары гораздо проще, чем их тушить. 90% всех лесных пожаров — искусственного происхождения. В этом виноваты люди. Единичный случай, когда молния в дерево ударит. В основном от населенных пунктов идут пожары в лес, а не наоборот», — объяснил Михаил Юрченко. Член Международного Социально-Экологического Союза напомнил о необходимости установки в лесах специальных информационных табличек. «Нужны аншлаги (объявления в лесу, напоминающие о правилах поведения и осторожном обращении с огнем) — „Нельзя жечь лес“, „Нельзя жечь траву“. Где-то их ставят, а где-то нет. Люди потом ходят и говорят: „А мы не знали, что здесь нельзя костер разводить“. Не менее важный фактор — запрет на посещение людьми лесов. Это делается в определенные пожароопасные периоды, особенно весной. Такие постановления есть. Это на уровне губернатора. Он имеет право такое вводить. Но, конечно, ими пользуются ограниченно», — подчеркнул Юрченко. При этом собеседник агентства согласился, что климатические изменения сказываются на увеличении числа лесных пожаров. «Климат меняется. Учащаются периоды засухи и ливневых дождей. Засуха помогает [развитию лесных пожаров], опустынивание в южных районах, в Сибири», — добавил он. Ранее климатолог ФГБУ «Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» Николай Терешонок заявил, что увеличение частоты периодов засухи и природных лесных пожаров являются факторами активного развития глобального потепления в России и мире. Причем, катаклизмы будут все более длительными.