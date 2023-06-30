Эколог призвал использовать мировой опыт в борьбе с лесными пожарами

Эколог Хорошилов: с лесными пожарами в Красноярском крае помогают бороться предприниматели

30 июня 2023 в 11:11 Размер текста - 17 +

Красноярский край активно использует в борьбе с лесными пожарами внебюджетные средства, отметил Андрей Хорошилов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Лесные пожары в России 2023 Участие бизнеса в снижении числа лесных пожаров и сохранении природного фонда является мировой практикой. Такой опыт активно использует Красноярский край, где природные возгорания являются постоянным явлением, объяснил URA.RU гендиректор и основатель экологического сервиса «Сохрани лес», участник фонда «Сколково» Андрей Хорошилов. «Красноярский край достиг определенных успехов в привлечении внебюджетных источников финансирования. Стоит отметить, что участие бизнеса в сохранении природного наследия и особенно лесного фонда является лучшей мировой практикой. Канада, обладающая схожими климатическими условиями с Россией, сталкивается с куда меньшим масштабом возгораний. Даже 2023 год, по многим параметрам „антирекордный“ в истории канадских лесов, привел к потерям в четыре млн гектаров, когда наши в трагический 2021 год составили, по разным оценкам, от 9 до 18 млн гектаров», — отметил Андрей Хорошилов. По словам основателя экологического сервиса, Красноярский край является одним из крупнейших российских регионов, уязвимых к лесным пожарам. «Крупнейшие российские регионы, которые наиболее уязвимы к лесным пожарам, — это Якутия и Красноярский край. Колоссальная площадь территорий, для которой практически невозможно обеспечить полное покрытие не только специалистами и техникой, но даже средствами связи. Они требует к себе особого внимания. Якутия, как крупнейший регион, стремится к оптимизации сценариев взаимодействия с федеральным центром и выделения дополнительного финансирования. Успехи в этих начинаниях иллюстрируются увеличением штата специалистов, задействованных в мониторинге и тушении пожаров, а также количеством единиц техники, привлекаемой к аэрозондированию», — подчеркнул Хорошилов. Ранее зампредседателя комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, сенатор от Республики Саха Егор Борисов отметил, что минимизировать развитие лесных пожаров, которые происходят в регионах России традиционно в летнее время из-за жары и сухих гроз (проходят без осадков), позволяет профилактика. В качестве примера спикер привел опыт Якутии. Там активно применяется метод искусственного вызова дождей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Участие бизнеса в снижении числа лесных пожаров и сохранении природного фонда является мировой практикой. Такой опыт активно использует Красноярский край, где природные возгорания являются постоянным явлением, объяснил URA.RU гендиректор и основатель экологического сервиса «Сохрани лес», участник фонда «Сколково» Андрей Хорошилов. «Красноярский край достиг определенных успехов в привлечении внебюджетных источников финансирования. Стоит отметить, что участие бизнеса в сохранении природного наследия и особенно лесного фонда является лучшей мировой практикой. Канада, обладающая схожими климатическими условиями с Россией, сталкивается с куда меньшим масштабом возгораний. Даже 2023 год, по многим параметрам „антирекордный“ в истории канадских лесов, привел к потерям в четыре млн гектаров, когда наши в трагический 2021 год составили, по разным оценкам, от 9 до 18 млн гектаров», — отметил Андрей Хорошилов. По словам основателя экологического сервиса, Красноярский край является одним из крупнейших российских регионов, уязвимых к лесным пожарам. «Крупнейшие российские регионы, которые наиболее уязвимы к лесным пожарам, — это Якутия и Красноярский край. Колоссальная площадь территорий, для которой практически невозможно обеспечить полное покрытие не только специалистами и техникой, но даже средствами связи. Они требует к себе особого внимания. Якутия, как крупнейший регион, стремится к оптимизации сценариев взаимодействия с федеральным центром и выделения дополнительного финансирования. Успехи в этих начинаниях иллюстрируются увеличением штата специалистов, задействованных в мониторинге и тушении пожаров, а также количеством единиц техники, привлекаемой к аэрозондированию», — подчеркнул Хорошилов. Ранее зампредседателя комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, сенатор от Республики Саха Егор Борисов отметил, что минимизировать развитие лесных пожаров, которые происходят в регионах России традиционно в летнее время из-за жары и сухих гроз (проходят без осадков), позволяет профилактика. В качестве примера спикер привел опыт Якутии. Там активно применяется метод искусственного вызова дождей.