Автомобиль выставили на продажу за 7 миллионов рублей Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Сургуте выставили на продажу раритетный автомобиль модели Chevrolet Impala, которая обрела популярность благодаря сериалу «Сверхъестественное». Иномарку похожую на киноверсию хотят продать за семь миллионов рублей.

«Автомобиль технически в идеальном состоянии, владею им 18 лет. Автомобиль тщательно обслуживается каждые два года и находится в сухом гараже (за 18 лет ни разу не ездил под дождем). Радиатор был полностью отремонтирован 6 лет назад, также был обновлен рулевой механизм, — говорится в объявлении сервиса «Авито Авто».

От сериального Chevrolet Impala югорский вариант отличается цветом и кузовом из-за года выпуска. В «Сверхъестественном» братья Винчестеры ездили на черном автомобиле 1967 года выпуска, а в Сургуте продают красную «Импалу» 1965 года. Уточнить детали продажи у автора объявления на момент публикации новости не удалось. По указанному телефону никто не ответил.

Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО выставили на продажу раритетный советский внедорожник за 69 млн. Тогда речь об автомобиле ГАЗ-69.