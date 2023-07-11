11 июля 2023

В ХМАО продают культовый Chevrolet Impala из сериала «Сверхъестественное». Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Автомобиль выставили на продажу за 7 миллионов рублей Фото:

В Сургуте выставили на продажу раритетный автомобиль модели Chevrolet Impala, которая обрела популярность благодаря сериалу «Сверхъестественное». Иномарку похожую на киноверсию хотят продать за семь миллионов рублей.

«Автомобиль технически в идеальном состоянии, владею им 18 лет. Автомобиль тщательно обслуживается каждые два года и находится в сухом гараже (за 18 лет ни разу не ездил под дождем). Радиатор был полностью отремонтирован 6 лет назад, также был обновлен рулевой механизм, — говорится в объявлении сервиса «Авито Авто».

От сериального Chevrolet Impala югорский вариант отличается цветом и кузовом из-за года выпуска. В «Сверхъестественном» братья Винчестеры ездили на черном автомобиле 1967 года выпуска, а в Сургуте продают красную «Импалу» 1965 года. Уточнить детали продажи у автора объявления на момент публикации новости не удалось. По указанному телефону никто не ответил.

Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО выставили на продажу раритетный советский внедорожник за 69 млн. Тогда речь об автомобиле ГАЗ-69.

От сериального Chevrolet Impala югорский вариант отличается цветом и кузовом из-за года выпуска
От сериального Chevrolet Impala югорский вариант отличается цветом и кузовом из-за года выпуска
Фото:

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В Сургуте выставили на продажу раритетный автомобиль модели Chevrolet Impala, которая обрела популярность благодаря сериалу «Сверхъестественное». Иномарку похожую на киноверсию хотят продать за семь миллионов рублей. «Автомобиль технически в идеальном состоянии, владею им 18 лет. Автомобиль тщательно обслуживается каждые два года и находится в сухом гараже (за 18 лет ни разу не ездил под дождем). Радиатор был полностью отремонтирован 6 лет назад, также был обновлен рулевой механизм, — говорится в объявлении сервиса «Авито Авто». От сериального Chevrolet Impala югорский вариант отличается цветом и кузовом из-за года выпуска. В «Сверхъестественном» братья Винчестеры ездили на черном автомобиле 1967 года выпуска, а в Сургуте продают красную «Импалу» 1965 года. Уточнить детали продажи у автора объявления на момент публикации новости не удалось. По указанному телефону никто не ответил. Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО выставили на продажу раритетный советский внедорожник за 69 млн. Тогда речь об автомобиле ГАЗ-69.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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