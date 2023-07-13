Kyiv Post опубликовала список обещанного Западом на саммите НАТО вооружения

После саммита НАТО в Вильнюсе 11 и 12 июля страны альянса пообещали Украине множество различного вооружения. Издание Kyiv Post опубликовало список оружия и техники, в котором есть танки Leopard, крылатые ракеты SCALP, а также беспилотник Black Hornet.
Германия пообещала предоставить Киеву 25 танков Leopard, 40 бронированных машин пехоты Marder, а также два зенитных ракетных комплекса Patriot. Также ФРГ намерено предоставить защиту от дронов, два военно-транспортных самолета и беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Luna, написали в издании.
Франция планирует передать Украине ракеты большой дальности SCALP. Боеприпас является французским аналогом британских Storm Shadow.
От Норвегии Киев может получить две системы противовоздушной обороны NASAMS и два дополнительных центра управления огнем. Кроме того, Осло передаст разведывательный БПЛА Black Hornet.
Правительство Австралии предоставит украинской стороне дополнительные 30 БМП Bushmaster. Киев также интересовался состоянием списанных истребителей F-18.
Канада намерена отправить Киеву бронетехнику, однако ни количество, ни тип не уточняются. Япония поставит Украине неустановленную систему обнаружения БПЛА.
В Великобритании хотят предоставить украинской стороне больше 70 боевых машин. Также Киеву поступят тысячи патронов для танков Challenger 2.
В Вильнюсе 11 и 12 июля прошел саммит НАТО. После первого дня заседания стало известно о намерении стран организации поставить на Украину больше современных оружия и боеприпасов, передает Pravda.Ru. Также сообщалось, что страны G7 хотят, чтобы Киев «доминировал» на земле, море и в воздухе, пишет деловое издание «Взгляд».
После саммита НАТО в Вильнюсе 11 и 12 июля страны альянса пообещали Украине множество различного вооружения. Издание Kyiv Post опубликовало список оружия и техники, в котором есть танки Leopard, крылатые ракеты SCALP, а также беспилотник Black Hornet. В Вильнюсе 11 и 12 июля прошел саммит НАТО. После первого дня заседания стало известно о намерении стран организации поставить на Украину больше современных оружия и боеприпасов, передает Pravda.Ru. Также сообщалось, что страны G7 хотят, чтобы Киев «доминировал» на земле, море и в воздухе, пишет деловое издание «Взгляд».