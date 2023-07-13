13 июля 2023

В челябинском заповеднике продают землю под отель за 25 млн рублей. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Аркаим. Архивные кадры 2010 года. Челябинская область, аркаим, спирали из камней
Земля продается возле заповедника «Аркаим» Фото:

В заповеднике «Аркаим» Челябинской области за 25 млн рублей продают земельный участок под строительство отеля. В том месте есть дефицит гостиничного фонда и можно рассчитывать на помощь в продвижении со стороны властей, отмечается в сообщении на популярном сайте объявлений.

«В Брединском районе в поселке Аркаим за 25 000 000 рублей продается земельный участок с коммуникациями площадью 1,41 га и зданием. Место подходит под строительство гостиницы на территории известного на весь мир историко-археологического заповедника «Аркаим», — отмечается в объявлении на сайте «Авито».

Как добавляет продавец, в заповеднике есть дефицит гостиничного фонда, проект будет иметь высокую востребованность, также можно рассчитывать на помощь в продвижении со стороны местных и областных властей. В указанную стоимость входит продажа земельного участка площадью 1,41 га, здания площадью 640,9 кв.м, скважины и газовой котельной с газгольдером на 5 куб.м, которого хватает на весь отопительный сезон.

Ранее в селе Тюлюк Катав-Ивановского района между двумя нацпарками Зюраткуль и Зигальга выставили на продажу турбазу за 10 миллионов рублей. Объект действующий и имеет наработанную клиентскую базу.

Земельный участок промназначения продают за 25 000 000 рублей
Земельный участок промназначения продают за 25 000 000 рублей
Вместе с земельным участком также продается помещение
Вместе с земельным участком также продается помещение
Возле комплекса «Аркаим», известного на весь мир, наблюдается дефицит отелей и гостиниц
Возле комплекса «Аркаим», известного на весь мир, наблюдается дефицит отелей и гостиниц

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В заповеднике «Аркаим» Челябинской области за 25 млн рублей продают земельный участок под строительство отеля. В том месте есть дефицит гостиничного фонда и можно рассчитывать на помощь в продвижении со стороны властей, отмечается в сообщении на популярном сайте объявлений. «В Брединском районе в поселке Аркаим за 25 000 000 рублей продается земельный участок с коммуникациями площадью 1,41 га и зданием. Место подходит под строительство гостиницы на территории известного на весь мир историко-археологического заповедника «Аркаим», — отмечается в объявлении на сайте «Авито». Как добавляет продавец, в заповеднике есть дефицит гостиничного фонда, проект будет иметь высокую востребованность, также можно рассчитывать на помощь в продвижении со стороны местных и областных властей. В указанную стоимость входит продажа земельного участка площадью 1,41 га, здания площадью 640,9 кв.м, скважины и газовой котельной с газгольдером на 5 куб.м, которого хватает на весь отопительный сезон. Ранее в селе Тюлюк Катав-Ивановского района между двумя нацпарками Зюраткуль и Зигальга выставили на продажу турбазу за 10 миллионов рублей. Объект действующий и имеет наработанную клиентскую базу.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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