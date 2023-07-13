Земля продается возле заповедника «Аркаим» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В заповеднике «Аркаим» Челябинской области за 25 млн рублей продают земельный участок под строительство отеля. В том месте есть дефицит гостиничного фонда и можно рассчитывать на помощь в продвижении со стороны властей, отмечается в сообщении на популярном сайте объявлений.

«В Брединском районе в поселке Аркаим за 25 000 000 рублей продается земельный участок с коммуникациями площадью 1,41 га и зданием. Место подходит под строительство гостиницы на территории известного на весь мир историко-археологического заповедника «Аркаим», — отмечается в объявлении на сайте «Авито».

Как добавляет продавец, в заповеднике есть дефицит гостиничного фонда, проект будет иметь высокую востребованность, также можно рассчитывать на помощь в продвижении со стороны местных и областных властей. В указанную стоимость входит продажа земельного участка площадью 1,41 га, здания площадью 640,9 кв.м, скважины и газовой котельной с газгольдером на 5 куб.м, которого хватает на весь отопительный сезон.

Ранее в селе Тюлюк Катав-Ивановского района между двумя нацпарками Зюраткуль и Зигальга выставили на продажу турбазу за 10 миллионов рублей. Объект действующий и имеет наработанную клиентскую базу.

Земельный участок промназначения продают за 25 000 000 рублей Скрин с сайта объявлений «Авито»

Вместе с земельным участком также продается помещение Скрин с сайта объявлений «Авито»